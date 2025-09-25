Empower Forward: Η Stoiximan ενδυναμώνει τις γυναίκες του κυπριακού αθλητισμού

Με την πεποίθηση ότι η ισότητα στον αθλητισμό ξεκινά από ίσες ευκαιρίες και κατάλληλη υποστήριξη, η Stoiximan, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας Empower Forward με πρεσβευτή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε εκδήλωση αφιερωμένη στην ενδυνάμωση των γυναικών στον κυπριακό αθλητισμό. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 350 ποδοσφαιρίστριες και καλαθοσφαιρίστριες που αγωνίζονται σε επαγγελματικές διοργανώσεις στην Κύπρο έλαβαν αθλητικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να αγωνίζονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Αναγνωρίζοντας ότι η στήριξη ξεκινά από τον απαραίτητο εξοπλισμό της καθημερινής προσπάθειας, η Stoiximan προσέφερε σε όλες τις αθλήτριες ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, δίνοντάς τους τη δύναμη να συνεχίσουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε προπονήσεις και αγώνες.

Ο κ. Άγγελος Χοντουλίδης, Country Manager της Stoiximan Κύπρου, τόνισε:

«Το Empower Forward δεν αποτελεί σειρά αποσπασματικών ενεργειών, αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από τους δύο βασικούς πυλώνες του, την ψυχική υγεία και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον αθλητισμό, προάγει την ισότιμη συμμετοχή, καλλιεργεί κουλτούρα αποδοχής και δημιουργεί ευκαιρίες εξέλιξης για τη νέα γενιά αθλητών και αθλητριών. Το πρόγραμμα ήδη ενισχύει ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και η επέκτασή του στην Κύπρο αποτελεί φυσική συνέχεια της δέσμευσής μας να σταθούμε δίπλα στην τοπική αθλητική κοινότητα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας και της αθλητικής οικογένειας της Κύπρου. Μεταξύ αυτών, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κα. Τζόζη Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων κ. Παναγιώτης Τρισόκκας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου και μέλος του ΔΣ της ΚΟΠ κ. Λένα Παναγιώτου, καθώς και η κ. Άντρια Μιχαήλ εκ μέρους του ΠΑΣΠ.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα. Τζόζη Χριστοδούλου ευχαρίστησε τη Stoiximan για την πρωτοβουλία, υποδεικνύοντας ότι μέσω αυτής «αναδεικνύεται η σημασία της ισότητας και της δικαιοσύνης στον χώρο του αθλητισμού», με τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Παναγιώτη Τρισόκκα να προσθέτει ότι, όπως πράττει η Stoiximan, έτσι κι όλοι οι αρμόδιοι φορείς «οφείλουν να στηρίξουν τις αθλήτριές μας, διότι στην Κύπρο υπάρχει ταλέντο».

Από πλευράς της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου και μέλος του ΔΣ της ΚΟΠ, κ. Λένα Παναγιώτου εξήρε τη στήριξη της Stoiximan στις αθλήτριες, υπογραμμίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή που αποταθήκαμε κοντά σας η απάντηση ήταν ένα τεράστιο “ναι”».

Εκ μέρους του ΠΑΣΠ, η κ. Άντρια Μιχαήλ, μέλος του ΔΣ, επισήμανε ότι η πρωτοβουλία της Stoiximan αποτελεί «ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία, ότι οι γυναίκες στον αθλητισμό αξίζουν σεβασμού, αναγνώρισης και ίσης μεταχείρισης».

O Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης επισήμανε ότι το Empower Forward by Stoiximan «δεν τιμά μόνο τον αθλητισμό, αλλά κυρίως τη γυναίκα αθλήτρια, αναδεικνύοντας τον αγώνα, τη δύναμη και την προσφορά της».

Την εκδήλωση στήριξαν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, ο Σύνδεσμος Καλαθοσφαιριστών Κύπρου, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Το Empower Forward είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της Stoiximan που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες: την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό. Πρεσβευτής του προγράμματος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ένας αθλητής-σύμβολο παγκοσμίως για τη δύναμη της θέλησης, της προσπάθειας και της πίστης ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Περισσότερα για το πρόγραμμα: https://empowerforward.cy/