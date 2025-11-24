Συστάσεις Συνδέσμου Καταναλωτών για Black Friday και Cyber Monday

Συμβουλές απευθύνει προς τους καταναλωτές για τις αγορές τους κατά την περίοδο της Black Friday και Cyber Monday ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σημειώνοντας ό,τι χρειάζεται να λάβουν υπόψη για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία τους.

Με ανακοίνωσή του, συστήνει στους καταναλωτές να διενεργήσουν έρευνα αγοράς εντοπίζοντας τα προϊόντα που πιθανόν τους ενδιαφέρουν και να σημειώσουν την τιμή τους, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να έχουν τη πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων.

Ακόμα, συστήνει, να αποφύγουν την αγορά προϊόντων, ακόμα κι αν πωλούνται σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, από ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν αμφίβολης νομιμότητας ιστοσελίδες, αλλά και να αποφύγουν την αγορά παιχνιδιών και καλλυντικών από διεθνής πλατφόρμες, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με έρευνα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών. Επίσης, συστήνει προσοχή σε προϊόντα με πολύ μεγάλες εκπτώσεις.

Ο Σύνδεσμος προτρέπει του καταναλωτές να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις τους, αλλά και να κάνουν αναζήτηση κριτικών (reviews) μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνει, δε, ότι οι ανακοινώσεις για μείωση της τιμής μπορεί να είναι αριθμητικές, αλλά μπορεί να είναι εκφράσεις που υποδηλώνουν ότι η τιμή ενός προϊόντος ή μιας κατηγορίας προϊόντων έχει μειωθεί, χωρίς να αναφέρουν το ύψος του ποσού ή ποσοστού της έκπτωσης (πχ. Τιμή Ευκαιρίας, Προσφορά, Εκπτωτική Τιμή, Ειδική Τιμή, Έκπτωση).

Επίσης, συστήνει προσοχή στην ηλεκτρονική εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία (newsletters), σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες που χορηγούνται μέσω αυτών, χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους προμηθευτές για τη δημιουργία προσωποποιημένων προφίλ πελατών και για τη διενέργεια εξατομικευμένων προωθητικών ενεργειών που τους ακολουθούν παντού κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.

Ακόμα, συστήνει αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του πωλητή πριν την οποιαδήποτε αγορά, αλλά και ενημέρωση για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, καθώς και λήψη απόδειξης πληρωμής και έλεγχος πριν την απομάκρυνση από το ταμείο.

Για αγορές μέσω διαδικτύου ή και εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μέχρι και 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος, αφότου ενημερώσουν γραπτώς την επιχείρηση για την πρόθεση τους ως υπαναχωρήσουν. Υπογραμμίζει, όμως, ότι σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιηθεί από ηλεκτρονική πλατφόρμα εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται σε Τρίτες Χώρες, το πιο πάνω δικαίωμα ενδεχομένως να μην εφαρμόζεται.

Τέλος, συστήνει στους καταναλωτές να ενημερώνονται για το κατά πόσο η επιχείρηση συμμετέχει στο μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και καλεί το κοινό να επικοινωνεί με τον Σύνδεσμο, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, στο 22516112 και στο info@katanalotis.org.cy ή με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο 1429.

Πηγή: ΚΥΠΕ