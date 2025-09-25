Κάβα Αγάπης: Μήνας για Ροζέ Κρασί στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Πιστές στη διαχρονική τους δέσμευση να στηρίζουν οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ διοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τον Μήνα Ροζέ Κρασιού, στα καταστήματά τους σε ολόκληρη την Κύπρο.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Οκτωβρίου 2025, οι φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές επιλογές ροζέ κρασιών, συμβάλλοντας παράλληλα σ' έναν σπουδαίο σκοπό: τη στήριξη του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, το 5% των πωλήσεων ροζέ κρασιών της περιόδου αυτής, θα διατεθεί για την ενίσχυση του Προγράμματος Διερεύνησης και Διάγνωσης Παιδικού Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, με σχεδόν τριάντα χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς, συνεχίζει να στηρίζει ευάλωτες ομάδες ασθενών μέσα από καινοτόμες επιστημονικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Έχει εξελιχθεί σε πολυεπιστημονικό κέντρο διεθνούς κύρους, προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες διάγνωσης, έρευνας και κλινικής υποστήριξης στους τομείς της αιματολογίας, της ογκολογίας, της γενετικής του καρκίνου και των σπάνιων νοσημάτων. Με όραμα τη στήριξη της ανθρώπινης ζωής, το Ίδρυμα πορεύεται με καινοτομία, φροντίδα και ενσυναίσθηση, προάγοντας την αριστεία και διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς.

Η επιτυχημένη περσινή πρωτοβουλία επιστρέφει ανανεωμένη, φιλοξενώντας κυπριακά και διεθνή ροζέ κρασιά που συνθέτουν μια ξεχωριστή «Κάβα Αγάπης», γεμάτη γεύσεις, αρώματα και μηνύματα αλληλεγγύης.

Με τέτοιες δράσεις, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ αποδεικνύουν έμπρακτα την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε ενέργειες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο.