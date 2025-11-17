Η Ουκρανία αποκτά 100 μαχητικά Rafale - Συμφωνία στη συνάντηση Μακρόν Ζελένσκι

Μία ακόμη σημαντική στρατιωτική συμφωνία υπέγραψε τη Δευτέρα (17/11) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αγορά έως και 100 γαλλικών μαχητικών Rafale, καθώς και συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας και drones.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι με το Ελιζέ να την χαρακτηρίζει «ιστορική».

Αμέσως μετά την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για την αγορά έως 100 μαχητικών Rafale από την Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο X: «Μια μεγάλη μέρα» στα γαλλικά και στα ουκρανικά.

Η τελετή υπογραφής έγινε στην αεροπορική βάση του Βιλακουμπλέ, κοντά στο Παρίσι.

Η Γαλλία έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο Mirage, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε καν τεθεί η προοπτική των Rafale, που αποτελούν το καμάρι της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι υπέγραψε τον περασμένο μήνα επιστολή προθέσεων για την απόκτηση 100-150 σουηδικών καταδιωκτικών αεροσκαφών Gripen.

cnn.gr