Το Cyprus Comic Con ανακοινώνει την Πετρολίνα ως Official Εnergy Partner του Φεστιβάλ

Η Πετρολίνα, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών που πρωταγωνιστούν στην Κύπρο, ανακοινώθηκε ως Official Energy Partner του Cyprus Comic Con 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Οκτωβρίου 2025, στον Εκθεσιακό Χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία.

Με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες το 2024, το Cyprus Comic Con αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές εκδηλώσεις της ποπ κουλτούρας στην Κύπρο. Φέτος είναι η πρώτη φορά που το φεστιβάλ ανακοινώνει Official Energy Partner, μια στρατηγική κίνηση που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στοχεύει στην υιοθέτηση πιο οργανωμένων και βιώσιμων ενεργειακών πρακτικών για μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στην Κύπρο.

«Η συνεργασία με την Πετρολίνα αποτελεί ορόσημο για το Cyprus Comic Con», δήλωσε ο Christopher Barnett, συνιδρυτής του Cyprus Comic Con. «Ως μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τη στήριξη μιας κορυφαίας κυπριακής εταιρείας ενέργειας που μοιράζεται το όραμά μας για πρόοδο. Η συνεργασία με την Πετρολίνα διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συνέχιση της εκδήλωσής μας ενώ παράλληλα στηρίζει τη μετάβαση προς τις πιο βιώσιμες εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κύπρο.»

«Στην Πετρολίνα είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το Cyprus Comic Con που προβάλλει τη δημιουργικότητα και την σύγχρονη κουλτούρα», δήλωσε ο Κίκης Ιωάννου, Βοηθός Διευθυντής Μάρκετινγκ της Πετρολίνα. «Η συμμετοχή μας ως Official Energy Partner, αντικατοπτρίζει τη διαχρονική μας στήριξη σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη της Κύπρου σε κάθε τομέα. Μέσα από ενεργειακές λύσεις και συνεργασίες, συμβάλουμε στην υιοθέτηση πιο οργανωμένων και βιώσιμων πρακτικών.»

Σχετικά με την Πετρολίνα

Δημόσια εταιρεία πετρελαιοειδών κυπριακών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο (Petrolina, Eni, Agip) και σημεία πώλησης στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής Silk Oil S.A. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης σε Κύπρο (Βασιλικό) και Ελλάδα (Σάμος, Χανιά) και δραστηριοποιείται στον ανεφοδιασμό αεροσκαφών. Ηγείται στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με το pcharge, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα επαναφόρτισης στην Κύπρο. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Λευκαρίτη, επεκτείνεται στρατηγικά στον τομέα ανάπτυξης γης με το Land of Tomorrow, εστιάζοντας στη βιώσιμη αστική μεταμόρφωση της Λάρνακας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.petrolina.com.cy

Σχετικά με το Cyprus Comic Con

Το Cyprus Comic Con είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της ποπ κουλτούρας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, που ενώνει φαν των κόμικς, του gaming, του κινηματογράφου, του anime και του cosplay. Το 2025, στην 11η χρονιά του, υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία με:

Συμμετοχή εκατοντάδων δημιουργών από την Κύπρο και το εξωτερικό, από εικονογράφους και συγγραφείς έως ανεξάρτητους δημιουργούς video games και cosplayers.

Ένα εντυπωσιακό line-up καλεσμένων από την Κύπρο και το εξωτερικό, όπως ο Paul Anderson (Arthur Shelby από το Peaky Blinders) και τη συναυλία των ЯeaL, του πρώτου ιαπωνικού ροκ συγκροτήματος που εμφανίζεται ποτέ στην Κύπρο.

Ζωντανές παραστάσεις, αγώνες επαγγελματικής πάλης και εργαστήρια/συζητήσεις επί σκηνής.

Το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Cosplay και το Masquerade στη ΜεγάληΣκηνή της Αίθουσας Α.

Ειδική ζώνη STEM και Kids’ Zone για νεαρούς δημιουργούς.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και το 48ωρο Film Challenge του Cyprus Comic Con.

Το NomNomNomiCon food festival, με γαστρονομικές απολαύσεις.

Για εισιτήρια και ολόκληρο το πρόγραμμα, επισκεφθείτε το www.cypruscomiccon.org.

Για δημοσιογραφικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε στο org@cypruscomiccon.org