Hotel Investment Partners: Επένδυση €17 εκατ. για το Olympic Lagoon Resorts

Η Hotel Investment Partners (HIP), με την υποστήριξη της Blackstone και της GIC, πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της το πρώτο της ακίνητο στην Κύπρο: το Olympic Lagoon Resorts Paphos, το πεντάστερο θέρετρο με 276 δωμάτια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ξενοδοχείο εξαγοράστηκε από την Amathus και την Kanika, με την Kanika να παραμένει ως ο διαχειριστής του θέρετρου. Η Kanika είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές στην Κύπρο, διαχειριζόμενος πέντε κορυφαία θέρετρα στην Πάφο και την Αγία Νάπα (Αμμόχωστος) υπό δύο εμπορικά σήματα: το Olympic Lagoon Resorts, που επικεντρώνεται σε οικογένειες και ζευγάρια με μια προσφορά all-inclusive, και το MadeForTwo Hotels, αποκλειστικά για ενήλικες.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, η HIP θα επενδύσει επιπλέον 17 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση και την επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου. Το σχέδιο CAPEX περιλαμβάνει την ανακαίνιση δωματίων και κοινόχρηστων χώρων, βασιζόμενη στις βελτιώσεις που έχει κάνει η Kanika τα τελευταία τρία χρόνια τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στην εστίαση. Η βιωσιμότητα θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του έργου, ενσωματώνοντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως αναβαθμίσεις συστημάτων HVAC, βελτιστοποίηση συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου ενέργειας και φωτισμό LED. Το ξενοδοχείο στοχεύει επίσης να αποκτήσει την πιστοποίηση BREEAM, ενισχύοντας τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα.

Η HIP, με παρουσία στην Ελλάδα από το 2019, λειτουργεί ήδη ξενοδοχεία στην Κρήτη και τη Ρόδο, προορισμούς κοντά στην Κύπρο. Με αυτήν την εξαγορά, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές υψηλής ανάπτυξης, ανεβάζοντας το συνολικό της χαρτοφυλάκιο σε 10 περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, έξι στην Ιταλία και δύο στην Πορτογαλία.