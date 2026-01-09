ΑΚΕΛ: Ζητά την άμεση παύση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και την απομάκρυνση του από το Προεδρικό

Ως υπόθεση που εγείρει «σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα», τα οποία, όπως υποστηρίζει, εκθέτουν προσωπικά και πολιτικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το περιβάλλον του, χαρακτήρισε το βίντεο με τις φερόμενες καταγραφές συνομιλιών ξένων επιχειρηματιών με στενούς συνεργάτες του Προέδρου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Ο κ. Στεφάνου μίλησε κατά την διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που διοργάνωσε το κόμμα με αποκλειστικό θέμα το βίντεο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

Το κόμμα ζήτησε:

Την άμεση παύση και απομάκρυνση του διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους

Την κατάργηση του Ταμείου της συζύγου του Προέδρου, Φιλίππας Καρσερά, αφού προηγουμένως δημοσιοποιηθούν οι δωρητές, και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε άλλο θεσμό

Τη δημόσια τοποθέτηση των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση ως προς το αν αποστασιοποιούνται από τέτοιες πρακτικές

Διαβάστε επίσης:

Το ΑΚΕΛ θα αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες τις επόμενες ημέρες

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το τέλος της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κάλεσε τους αρμόδιους θεσμούς να αναλάβουν δράση με βάση τα όσα καταγράφονται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει από χθες το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε, την ευθύνη διερεύνησης φέρουν ο Γενικός Εισαγγελέας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς και η Αστυνομία, ενώ προανήγγειλε ότι από πλευράς ΑΚΕΛ θα αποσταλούν και σχετικές επιστολές προς τους θεσμούς αυτούς.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι το κόμμα του δεν περιορίζεται στη σημερινή του παρέμβαση, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ενεργειών που θα ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι το ΑΚΕΛ θα καταθέσει προτάσεις νόμου για την κατάργηση του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας, ενώ θα προχωρήσει και σε προσθήκες επί ήδη κατατεθειμένων νομοθετικών προτάσεων. Όπως είπε, τις επόμενες ημέρες το κόμμα θα είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο των αποκαλύψεων στη διεθνή εικόνα της Κύπρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιχειρεί να κρύβεται, αλλά να αντιμετωπίζει ευθέως τις πολιτικές και πρακτικές που, όπως είπε, διαφθείρουν την Κύπρο.

Αυτούσια η δήλωση του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου:

Το βίντεο εγείρει σημαντικά πολιτικά, ηθικά και άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον Πρόεδρο και το περιβάλλον του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει προσωπικά εκτεθειμένος. Το θέμα είναι και προσωπικό, και ηθικό και βαθιά πολιτικό.

Ένα θέμα θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς, το οποίο μεγεθύνεται από τον τρόπο και το περιεχόμενο της αντίδρασης της Κυβέρνησης που δείχνει ότι είναι μειωμένου ηθικού αναστήματος.

Το ΑΚΕΛ θα λειτουργήσει ως ανάχωμα και θα πρωτοστατήσει για να υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία για το όλο θέμα.

Στο δια ταύτα:

Το ΑΚΕΛ απευθύνεται στους αρμόδιους θεσμούς για να προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση των όσων εμφανίζονται στο βίντεο. Καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα, την Αρχή κατά της διαφθοράς και τις διωκτικές αρχές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποδείξουν ότι αντικειμενικά και με αποφασιστικότητα θα επιληφθούν των θεμάτων που προκύπτουν.

Ζητούμε να ριχθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση που έχει πολλές προεκτάσεις και πτυχές, η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων γεννά πολλά βασανιστικά ερωτήματα για την Κυβέρνηση και το ήθος των πρακτικών της.

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι το βίντεο είναι κακόβουλο, ότι υπάρχει υβριδικός πόλεμος σε βάρος της Κυβέρνησης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αυθεντικότητα όσων λέγονται δεν αμφισβητείται.

Υπενθυμίζουμε, ότι στο βίντεο εμφανίζεται ένα γεγονός: ο διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ που τυγχάνει να είναι και σύζυγος του Προέδρου εμφανίζεται να περιγράφει πρακτικές για αλισβερίσι της Κυβέρνησης με επιχειρηματικά συμφέροντα έναντι ανταλλαγμάτων και εξυπηρετήσεων. Στο βίντεο εμφανίζεται να υπάρχει μηχανισμός που λειτουργεί στο Προεδρικό τόσο για τις χρηματοδοτήσεις όσο και για τη διεκπεραίωση αυτών των εξυπηρετήσεων.

Στο βίντεο υπάρχουν αναφορές για χρηματοδοτήσεις σε μετρητά για να παρακάμπτεται το όριο που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Στο βίντεο γίνεται αναφορά ακόμα και για πρακτικές παράκαμψης των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ εναντίον της Ρωσίας για να εξυπηρετηθούν ολιγάρχες.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας εξωθεσμικός παράγοντας, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός στην προηγούμενη Κυβέρνηση, να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή για εξυπηρέτηση συμφερόντων έχοντας απευθείας και ιδιαίτερη σχέση με τον Πρόεδρο.

Είναι φανερό ότι πρακτικές που ακολουθήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία διετέλεσε ως βασικό στέλεχος ο κ. Χριστοδουλίδης, συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Επιπρόσθετα το ΑΚΕΛ ως πρώτη αντίδραση:

Ζητά την άμεση παύση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου κ. Χαραλάμπους και την απομάκρυνσή του από το Προεδρικό ως μια ελάχιστη ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον ΠτΔ.

Η συνέχιση της παρουσίας του κ. Χαραλάμπους προσβάλλει τον θεσμό του Προέδρου.

2. Σε σχέση με το περιβόητο Ταμείο της συζύγου του Προέδρου κ. Φιλίππας Καρσερά, ζητούμε την κατάργησή του, αφού πρώτα δημοσιοποιηθούν οι δωρητές σε αυτό. Το ΑΚΕΛ έχει σχετική θέση για την κατάργηση του Ταμείου και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του αλλού, πχ στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Τέλος, καλούμε τα Κόμματα που υποστηρίζουν και συμμετέχουν στην Κυβέρνηση να πάρουν ξεκάθαρη θέση: διαχωρίζουν ή όχι τη θέση τους από τις κυβερνητικές πρακτικές που προσβάλλουν την πολιτική ζωή του τόπου, την ίδια τη χώρα μας;

Σε αυτό το αμείλικτο ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουν.