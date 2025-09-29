Η κυπριακή παράδοση ζωντάνεψε στις Υπεραγορές Αλφαμέγα

Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο της Υπεραγοράς Αλφαμέγα στην Έγκωμη το 1ο Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης «Κυπριακά και Αυθεντικά». Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη γεύσεις, μουσικές, παιχνίδια και εικόνες από την Κύπρο της παράδοσης, που αγαπούμε και θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή.

Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, ο χώρος της εκδήλωσης πλημμύρισε από μυρωδιές, χαμόγελα και χρώματα που μας ταξίδεψαν στις παιδικές μας αναμνήσεις και στις αφηγήσεις των παππούδων. Ο κυπριακός καφές, το γάλα με τριαντάφυλλο, ο ζεστός παλουζές, τα γλυτζιστά και το χαλούμι κέρασαν το κοινό με την πιο αυθεντική γεύση του τόπου μας, ενώ η σούβλα και το οφτό θύμισαν σε όλους τις αυλές και τα γλέντια μιας άλλης εποχής.

Το «ταξίδι» δεν περιορίστηκε μόνο στις γεύσεις. Η παράδοση ζωντάνεψε μέσα από τις μελωδίες του πιθκιαβλιού, τις αφηγήσεις παραμυθιών που συγκίνησαν μικρούς και μεγάλους, αλλά και μέσα από τα παραδοσιακά παιχνίδια, όπως οι σακουλοδρομίες και ο ζίζιρος, που σκόρπισαν γέλιο και ενθουσιασμό. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν κούκλες από λεβάντες, να πιάσουν στα χέρια τους τις βούρκες και τα πιθκιάβλια και να μάθουν από τεχνίτες που κρατούν ζωντανή τη γνώση από την παράδοση του τόπου μας.

Το γλέντι κορυφώθηκε με τη ζεστή φωνή της Βασιλικής Χατζηαδάμου, η οποία «συνόδευσε» το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με παραδοσιακά τραγούδια που έμειναν αναλλοίωτα στον χρόνο. Μια συναυλία που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή με τραγούδι και χορό, με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μια μεγάλη παρέα.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης «Κυπριακά και Αυθεντικά» είχε ως στόχο να ξαναφέρει την κοινότητα κοντά, να θυμίσει τις αξίες της φιλοξενίας και του μοιράσματος, αλλά και να προσφέρει στους νεότερους την ευκαιρία να γνωρίσουν έθιμα και γεύσεις που συνθέτουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα απέδειξαν έμπρακτα ότι η παράδοση δεν είναι απλώς ανάμνηση, αλλά μια ζωντανή εμπειρία που ενώνει τις γενιές και δίνει συνέχεια στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και τα χαμόγελα των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν την επιτυχία του Φεστιβάλ, το οποίο άφησε σε όλους τις πιο γλυκές εντυπώσεις. Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και υπόσχονται ότι αυτό το γλέντι θα γίνει μέρος της δικής μας παράδοσης. Γιατί η παράδοση δεν είναι μόνο γεύση και μουσική· είναι η μνήμη, η αγάπη και η σύνδεση με τον τόπο μας. Και την Κυριακή, η Κύπρος απέδειξε ότι διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του να γιορτάζει, να φιλεύει και να μοιράζεται.