Επίσημη Έναρξη Εκστρατείας Ενημέρωσης και Οικονομικής Ενίσχυσης «Μαζί στη ζωή»

Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση έναρξης της Εκστρατείας Ενημέρωσης και Οικονομικής Ενίσχυσης «Μαζί στη Ζωή» του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η επίσημη έναρξη έγινε από την Πρόεδρο του Συνδέσμου, Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διοίκηση και στελέχη του ΠΑΣΥΚΑΦ, στο πλαίσιο του Παιδικού Πανηγυριού στο Πάρκο Ακρόπολης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ. Ο Σύνδεσμος εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους για τη στήριξή τους.

Το σύνθημα της φετινής εκστρατείας είναι «Σημαίνει πολλά». Στόχος είναι η συλλογή 550.000 ευρώ, ποσό απαραίτητο για τη συνέχιση, αναβάθμιση και εξέλιξη των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων του Συνδέσμου. Το ποσό αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο καθένας μας εισφέρει μόλις 2 ευρώ.

Ο έρανος θα διεξάγεται για όλο το μήνα Οκτώβριο. Οι εισφορές μπορούν να γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου, μέσω SMS στο 7060 με κωδικό PASYKAF 5, 3 ή 1, καθώς και ηλεκτρονικά στο www.pasykaf.org Επιπλέον, από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και οδικός έρανος.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους συνανθρώπους μας με εμπειρία καρκίνου και τους οικείους τους, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες σε παγκύπρια βάση. Μόνο το 2024, ο Σύνδεσμος ανταποκρίθηκε στις ανάγκες 8.599 ατόμων και των οικογενειών τους, πραγματοποιώντας 38.826 συναντήσεις σε όλη την Κύπρο.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς το κοινό για τις εισφορές του, καθώς και στον ‘Υπερήφανο Υποστηρικτή’ ΟΠΑΠ Κύπρου, τον Στρατηγικό Συνεργάτη του Προγράμματος ‘Ambassadors of Life’ ECCOMBX, τους Gold Ambassadors BrainRocket και Island Oil, τον ‘Υποστηρικτή’ Eurobank, τον ‘Στρατηγικό Συνεργάτη’ Cyta Business, τον ‘Επίσημο Υποστηρικτή Προβολής’ Mesimvria, τον ‘Χορηγό Επικοινωνίας’ Alpha Κύπρου, καθώς και σε όλους τους υποστηρικτές, εθελοντές και συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκστρατεία "Μαζί στη ζωή".

Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα και να κάνουμε τη διαφορά για τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, ώστε να νιώσουν την αγάπη και τη στήριξή μας που τόσο χρειάζονται.

Γιατί το να προσφέρουμε… σημαίνει πολλά!