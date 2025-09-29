Υπ. Εμπορίου: Ολοκληρωμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων για διευκόλυνση επιχειρηματικότητας

Ολοκληρωμένο πακέτο νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση διαδικασιών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου και 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εισάγονται 64 νέοι και ανασχεδιασμένοι τύποι πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων (24 πιστοποιητικά και 40 πιστοποιητικά καταχωρίσεων) που θα εκδίδει ο Κλάδος Εταιρειών του Τμήματος, μέσω της νέας λύσης πληροφορικού συστήματος, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα των εγγεγραμμένων οντοτήτων στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού Εταιρειών (ΕΟΟΣ) και των εμπορικών επωνυμιών και των συνεταιρισμών.

Όπως αναφέρεται, το νέο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την πλήρη ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή και πιστοποίηση όλων των πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για προσωπική συναλλαγή, τη δίγλωσση πιστοποίηση (ελληνικά/αγγλικά) των πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία, την εισαγωγή νέων τύπων για την κάλυψη σύγχρονων επιχειρηματικών απαιτήσεων και την υιοθέτηση ηλεκτρονικής σφραγίδας του Τμήματος για σκοπούς διασφάλισης της αυθεντικότητας του εγγράφου και της πληροφόρησης που υπάρχει σε αυτό.

Προστίθεται ότι οι νομοθετικές αλλαγές αναμένεται να μειώσουν τον χρόνο έκδοσης πιστοποιητικών/πιστοποιητικών καταχωρίσεων μέσω εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών, να ενισχύσουν την ασφάλεια των εγγράφων και τη διασυνοριακή χρησιμότητα και να διευκολύνουν τις διεθνείς συναλλαγές μέσω της έκδοσης δίγλωσσων πιστοποιητικών.

Το ολοκληρωμένο νομοθετικό πακέτο ετοιμάστηκε από την εταιρεία «Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε», στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που υπεγράφη με το Υπουργείο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ