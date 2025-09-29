Κύπρος-Μεσόγειος από τα πιο ευάλωτα κλιματικά σημεία, λέει η Υπ. Γεωργίας

Η Κύπρος και η Μεσόγειος αναγνωρίζονται ως ένα από τα πιο ευάλωτα «hotspots» του κλίματος στον κόσμο, ήδη βιώνοντας θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια, ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε χαιρετισμό της, τη Δευτέρα, στο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP 2025).

Προσέθεσε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα, επενδύοντας σε αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες και ενισχύοντας τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, με στόχο οι πρακτικές λύσεις για τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το COMECAP 2025, το οποίο φιλοξενείται στη Λευκωσία από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2025, αποτελεί την 17η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας και μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση στον τομέα των γεωεπιστημών.

Όπως αναφέρεται, το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία και φιλοξενείται από το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου και άλλους φορείς, συγκεντρώνοντας ερευνητές, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και διεθνείς οργανισμούς. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Κύπρος υποδέχεται το COMECAP, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2004, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου επιστημονικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνεται.

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η φιλοξενία του για δεύτερη φορά στην Κύπρο υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της χώρας στην περιοχή, ως κόμβου διαλόγου και καινοτομίας στις επιστήμες της ατμόσφαιρας.

Επεσήμανε πως «η κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ποιότητα του αέρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων δεν είναι μακρινές ανησυχίες αλλά πραγματικές προκλήσεις για την Κύπρο και τη Μεσόγειο».

Η περιοχή μας συγκαταλέγεται στα πιο ευάλωτα «hotspots» του κλίματος παγκοσμίως, ήδη βιώνοντας θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια, συχνότερες ξηρασίες και αυξανόμενους κινδύνους για τη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε.

Εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό το COMECAP 2025 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο, η Υπουργός σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις με αποφασιστικότητα και συγκεκριμένα βήματα.

«Επενδύουμε σε αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες για την καλύτερη στήριξη των γεωργών μας, επεκτείνουμε τη χρήση τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση και διαχείριση των φυσικών πόρων και ενισχύουμε τη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο", ανέφερε.

"Οι πολιτικές μας στοχεύουν να συνδυάσουν την επιστημονική γνώση με πρακτικές λύσεις — διασφαλίζοντας την παραγωγή τροφίμων, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων», πρόσθεσε.

Σημείωσε πως το συνέδριο αποτελεί «μια γέφυρα ανάμεσα στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας και στις πολιτικές που απαιτούνται για να οικοδομήσουμε ανθεκτικές κοινωνίες».

Κλείνοντας, η κ. Παναγιώτου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές που θα γίνουν θα εμπνεύσουν ουσιαστικές δράσεις που θα μετατρέψουν τις προκλήσεις του σήμερα σε ευκαιρίες για το αύριο».

Το COMECAP 2025, το οποίο θα αποτελέσει τις επόμενες ημέρες μια κορυφαία επιστημονική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς της μετεωρολογίας, της κλιματολογίας και της φυσικής της ατμόσφαιρας, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης επιστήμης, πολιτικής και κοινωνίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στόχος του είναι να ενισχύσει τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς όφελος των πολιτών.

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, η διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, η ποιότητα του αέρα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή μετάβαση και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ