Η Cyta Business στο Inspire Festival 2025 δίπλα στην κυπριακή επιχειρηματικότητα

Η Cyta Business συμμετείχε και φέτος ως στρατηγικός συνεργάτης στο Inspire Festival 2025, που έγινε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, στηρίζοντας έναν θεσμό που δίνει βήμα στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη πλευρά της κυπριακής επιχειρηματικότητας.

Το περίπτερο της Cyta Business έγινε σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες, που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τεχνολογίες αιχμής, όπως hand tracking και AI photobooth, με έναν πιο διαδραστικό τρόπο. Έπαιξαν στο memory game, «πόζαραν» ως εξώφυλλο επιχειρηματικού περιοδικού και μπήκαν στην κλήρωση για δύο smartphones τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, στελέχη της Cyta συμμετείχαν σε συζητήσεις του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και οι λύσεις της Cyta Business συμβάλλουν στην εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Με τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ, η Cyta Business υπογράμμισε τον ρόλο της ως συνεργάτη που μετατρέπει την τεχνολογία σε πλεονέκτημα: ένα εργαλείο ανάπτυξης και ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις. Μέσα από λύσεις Cloud, Cybersecurity και IoT, ενισχύει την αποδοτικότητα και την ασφάλειά τους, ενώ επενδύει διαρκώς στην τεχνολογία, τους ανθρώπους και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Με συνέπεια και προσανατολισμό στο μέλλον, συνεχίζει να προσφέρει τις λύσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να εξελίσσονται και να προχωρούν με αυτοπεποίθηση σε μια απαιτητική αγορά.