Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

Κέρδη κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 280,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,54%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,26 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €386.814,96.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, Κύρια και Εναλλακτική Αγορά κατέγραψαν κέρδη σε ποσοστό 0,39% και 0,61% αντίστοιχα. Τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν ζημιές 0,96%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες παρέμειναν αμετάβλητες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €287.401,24 (τιμή κλεισίματος €8,06 - άνοδος 1%), της Demetra Holdings με €47.744,94 (τιμή κλεισίματος €1,605 - χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €26.480 (τιμή κλεισίματος €4,40 - άνοδος 0,91%), της Atlantic Insurance με €11.520 (τιμή κλεισίματος €2,40 - άνοδος 0,84%) και της Logicom με €8.180 (τιμή κλεισίματος €3,70 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 116.

