Ψηφιακή Ασπίδα για παιδιά από την Κομισιόν: Σαρωτικές αλλαγές φέρνει ο νέος Digital Fairness Act

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη, στο πλαίσιο της Ατζέντας Καταναλωτή 2030, ότι ο επερχόμενος Νόμος για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη - Digital Fairness Act, (DFA) θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ιδιαίτερα ευάλωτους καταναλωτές».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, καθώς τα παιδιά τείνουν να υιοθετούν νωρίς νέες τεχνολογίες και ψηφιακά προϊόντα, εκτίθενται σε επιβλαβείς πρακτικές όπως η χρήση αλγορίθμων που εκμεταλλεύονται τις ευπάθειές τους, η προώθηση αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, η έκθεση σε περιεχόμενο ενηλίκων και η εθιστική σχεδίαση πλατφορμών. Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την Επιτροπή, ο DFA θα στοχεύσει στη ενίσχυση των προστασιών για τους ανήλικους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά των "dark patterns" και των προβληματικών χαρακτηριστικών στα ψηφιακά προϊόντα, όπως τα κοινωνικά δίκτυα και τα βιντεοπαιχνίδια.

«Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι καταναλωτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσει ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία και ευημερία των νέων. Επιπλέον, θα συσταθεί επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τα παιδιά και τα κοινωνικά δίκτυα, όπως είχε ανακοινώσει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη συνεργασία στην προστασία των καταναλωτών (CPC), προκειμένου να ενισχύσει τις αρμοδιότητες επιβολής του νόμου και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις παραβιάσεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό χώρο. Η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το τέλος του 2026, μαζί με τον DFA.

«Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται, οι καταναλωτές και ιδιαίτερα οι ανήλικοι αξίζουν προστασία, είτε αγοράζουν από φυσικά καταστήματα είτε online», δήλωσε ο Μάικλ ΜακΓκραθ, Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, παρουσιάζοντας την Ατζέντα Καταναλωτή 2030 στις Βρυξέλλες. 

Αυτό το νομοθετικό πακέτο σύμφωνα με τον ΜακΓκραθ, «θα ενισχύσει την επιβολή των κανόνων και θα διασφαλίσει ότι κάθε πωλητής, όπου και αν βρίσκεται, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Αυτό θα υποστηρίξει τις οικονομίες μας και θα εξασφαλίσει ένα δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού, όπου οι συμμορφούμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται σε ίσους όρους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο DFA θα συμπληρώσει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές, απάτες και κακόβουλο περιεχόμενο. Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει έντονο πολιτικό διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς τα προοδευτικά κόμματα πιέζουν για αυστηρότερους κανόνες, ενώ οι συντηρητικοί εκφράζουν ανησυχίες για την υπερβολική ρύθμιση, ενώ υπάρχουν και οριζόντιες διαφορές στα κράτη μέλη λόγω διαφορετικής προσέγγισης και κουλτούρας.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

