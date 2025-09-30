ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Εικονογραφώντας το βιβλίο «Το μυστικό του διπρόσωπου» της Χρυστάλλας Μηνά

Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εικονογράφηση του βιβλίου «Το μυστικό του διπρόσωπου» της Χρυστάλλας Μηνά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες, που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλλει στον διαγωνισμό μία μόνο πρόταση, η οποία πρέπει να εκφράζει και να συμπληρώνει το νόημα του έργου. Όσοι βραβεύτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς εικονογράφησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος μπορούν να συμμετέχουν, αφού έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την προηγούμενη βράβευση τους.

Τα έργα εικονογράφησης πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Την αξιολόγηση των προτάσεων θα αναλάβει τετραμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Ο καλλιτέχνης που θα τιμηθεί με το Α’ βραβείο, θα πάρει το ποσό των 1500,00 ευρώ και θα αναλάβει την εικονογράφηση του βιβλίου σε συνεργασία με την εταιρεία που θα αναλάβει την έκδοση και διάθεση. Η έκδοση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Μάθε περισσότερα για τους όρους του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως και την δήλωση ενδιαφέροντος στις σελίδες των ΜΚΔ του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος www.boccf.org καθώς και στο τηλέφωνο 22128175.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

www.boccf.org