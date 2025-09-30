Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Εικονογραφώντας το βιβλίο «Το μυστικό του διπρόσωπου» της Χρυστάλλας Μηνά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Είσαι έτοιμος να ζωντανέψεις τις σελίδες ενός βιβλίου με το ταλέντο σου;;

Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εικονογράφηση του βιβλίου «Το μυστικό του διπρόσωπου» της Χρυστάλλας Μηνά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες, που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλλει στον διαγωνισμό μία μόνο πρόταση, η οποία πρέπει να εκφράζει και να συμπληρώνει το νόημα του έργου. Όσοι βραβεύτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς εικονογράφησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος μπορούν να συμμετέχουν, αφού έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την προηγούμενη βράβευση τους.

Τα έργα εικονογράφησης πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Την αξιολόγηση των προτάσεων θα αναλάβει τετραμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από το  Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Ο καλλιτέχνης που θα τιμηθεί με το Α’ βραβείο, θα πάρει το ποσό των 1500,00 ευρώ και θα αναλάβει την εικονογράφηση του βιβλίου σε συνεργασία με την εταιρεία που θα αναλάβει την έκδοση και διάθεση. Η έκδοση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Μάθε περισσότερα για τους όρους του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως και την δήλωση ενδιαφέροντος στις σελίδες των ΜΚΔ του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος www.boccf.org καθώς και στο τηλέφωνο 22128175.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία
www.boccf.org

Tags

διαγωνισμόςΠολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα