ΒΙΝΤΕΟ: Χωρίς σύμβολα της «τδβκ» και με κυπριακό καφέ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Έρχιουρμαν

Με την ευχή το 2026 να φέρει υγεία, ευτυχία, γαλήνη και ειρήνη ο Τ/κ ηγέτης, Τουφαν Έρχιουρμαν δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο ενόψει της νέας χρονιάς όπου εμφανίζεται ο ίδιος να πίνει κυπριακό καφέ σε τόνινη καρέκλα, ν’ αγκαλιάζει κόσμο διαφόρων ηλικιών και να μιλά για τα όνειρα των νέων και το μέλλον των παιδιών.

Να αισθάνονται ότι είναι όλοι ισότιμοι, ασφαλείς, διαφυλάσσονται τα δικαιώματά τους, ν’ αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλο σε δύσκολες εποχές και να «κυβερνήσουμε μαζί». Στο βίντεο διάρκειας 1:09 που ξεκινά με πλάνα από το λιμανάκι της Κερύνειας και τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο. δεν εμφανίζονται σύμβολα του ψευδοκράτους.

Ο τ/κ Τύπος προβάλλει ως «μήνυμα με νόημα» και την ανάρτηση του κ. Έρχιουρμαν χθες αργά το απόγευμα με φωτογραφία του να κρατά ένα βρέφος.

Ο Τ/κ ηγέτης στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ έγραψε χθες «το 2026, ας κρεμάσουμε τις φωτογραφίες των παιδιών μας στα μέρη όπου περνάμε τον περισσότερο χρόνο. Ας είναι οι φωτογραφίες τους ακριβώς μπροστά μας. Έτσι, όταν κοιτάμε ψηλά, είναι αδύνατο να μην τις βλέπουμε. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο δημιουργώντας μια χώρα όπου τα παιδιά μας θα θέλουν να ζήσουν και να ριζώσουν. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας μαζί με το 2025 την απελπισία, την απαισιοδοξία, το ‘τίποτα δεν θα προκύψει από αυτή τη χώρα’ και το ‘δεν μπορούμε να το κάνουμε’».

Υπάρχει πάρα πολλή απογοήτευση, συνέχισε, αναφέροντας ότι την πρώτη μέρα του 2026, πρέπει να υποσχεθούμε ο ένας στον άλλον, και πάνω απ' όλα στα παιδιά μας, ότι θα εργαστούμε μαζί για να επιστρέψουμε στη στιγμή που γεννήθηκαν τα παιδιά μας, να ξαναγεννηθούμε μαζί τους και να δημιουργήσουμε μια χώρα όπου θα θέλουν να ζήσουν, να ριζώσουν και να ζήσουν με ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Όσο υπάρχει ακόμα χρόνος, όπως πρόσθεσε. «Ας είναι το 2026 η χρονιά των παιδιών μας...» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ