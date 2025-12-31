Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της ανατολικής περιοχής Νόντα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ. σύμφωνα με το USGS.

ΚΥΠΕ