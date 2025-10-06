Ορθοπεδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας - Κέντρο Αναφοράς για Χειρουργική Άνω Άκρου

Η Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την Κύπρο, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα σε τραυματισμούς, εκφυλιστικές παθήσεις και συγγενείς ανωμαλίες των άνω άκρων. Με συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ιατρικής τεχνογνωσίας, η κλινική εστιάζει στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας, την ανακούφιση από τον πόνο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Υψηλού Επιπέδου Εξειδίκευση

Καθημερινά η Κλινική δέχεται περιστατικά από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και τα Εξωτερικά Ιατρεία, αλλά και ασθενείς που παραπέμπονται από άλλα νοσοκομεία του ΓΕΣΥ ή από τον ιδιωτικό τομέα, όταν οι τραυματισμοί ή οι παθήσεις απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση. Παράλληλα, διατηρεί στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για τη διενέργεια βιοψιών νεύρων και μυών σε σπάνιες ή ασαφείς διαγνώσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εξειδικευμένη Χειρουργική Ομάδα

Η χειρουργική ομάδα, αποτελούμενη από ορθοπεδικούς και πλαστικούς χειρουργούς με εμπειρία μικροχειρουργικής, πλαισιώνεται από άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Το εύρος των επεμβάσεων καλύπτει από απλές περιπτώσεις, όπως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και τενοντοελυτρίτιδες, έως πολύπλοκες μικροχειρουργικές αποκαταστάσεις αγγείων και νεύρων, συμπεριλαμβανομένων ακρωτηριασμών και οστεονεκρώσεων.

Σύγχρονος Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει εξειδικευμένα μικροχειρουργικά εργαλεία, μικροράμματα και χειρουργικά μικροσκόπια υψηλής ευκρίνειας, που ελαχιστοποιούν το τραύμα στους γύρω ιστούς. Για οστική σταθεροποίηση χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα νέας γενιάς, όπως πλάκες και βίδες τιτανίου, ήλοι και αρθροπλαστικές, επιλεγμένα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς ώστε να επιταχύνεται η ανάρρωση. Οι πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες επιτρέπουν την πραγματοποίηση επεμβάσεων που παλαιότερα θεωρούνταν αδύνατες, επαναφέροντας κινητικότητα, μυϊκή ισχύ και αισθητικότητα σε μη λειτουργικά χέρια. Η συμβολή της αναισθησιολογικής ομάδας του Νοσοκομείου είναι επίσης καθοριστική, καθώς εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα σε όλα τα στάδια της επέμβασης – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χειρουργείο.

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση & Φυσιοθεραπεία

Μετεγχειρητικά, το Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης που μειώνουν τη δυσκαμψία και αποκαθιστούν τις λεπτές κινήσεις, τη δύναμη λαβής και τη μυϊκή ισχύ. Η στενή συνεργασία φυσιοθεραπευτών και ιατρών διασφαλίζει ότι κάθε ασθενής λαμβάνει πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, επιταχύνοντας την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Αποκατάσταση Κινητικότητας και Ποιότητας Ζωής

Η Κλινική αναγνωρίζει ότι οι τραυματισμοί στον καρπό και την άκρα χείρα επηρεάζουν όχι μόνο τη σωματική λειτουργία αλλά και την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα εργασίας. Γι’ αυτό εξυπηρετεί επαγγελματίες που βασίζονται στη δεξιότητα των χεριών τους, αθλητές που στοχεύουν σε πλήρη αποκατάσταση, αλλά και άτομα που επιθυμούν απλώς να επανακτήσουν την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων χωρίς πόνο.

Η Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας συνδυάζει επιστημονική υπεροχή, τεχνολογική καινοτομία και ανθρωποκεντρική φροντίδα, προσφέροντας σε κάθε ασθενή τη δυνατότητα να ανακτήσει την ελευθερία κίνησης και την ποιότητα ζωής του.

Περισσότερες πληροφορίες και διευθέτηση ραντεβού στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.shso.org.cy/clinic/orthopaidiki-kliniki/ και στα τηλέφωνα 22603519/22603550.