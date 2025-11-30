Απίστευτο: Έφαγε 720 αυγά σε ένα μήνα – Δείτε τι συνέβη στη χοληστερόλη του

Άλλοι τα εκθειάζουν για τα θρεπτικά τους συστατικά κι άλλοι τα επικρίνουν για την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη. Ένα είναι το σίγουρο: Τα αυγά έχουν καταφέρει να διχάσουν ως τροφή. Κατά καιρούς, κυκλοφορούν διάφορες φήμες σχετικά με την επίδραση των αυγών στην υγεία, καθώς και με την ποσότητα που μπορούμε να καταναλώνουμε με ασφάλεια, με άλλες να υποστηρίζονται επιστημονικά και άλλες να αποτελούν μύθους που, αργά ή γρήγορα, καταρρίπτονται.

Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που προειδοποιούν ότι η υπερβολική κατανάλωση αυγών αυξάνει τον κίνδυνο αύξησης των επιπέδων χοληστερόλης. Η υψηλή χοληστερόλη, ιδίως η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή αλλιώς γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, θεωρείται επιβλαβής επειδή μπορεί να συσσωρευθεί στις αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Από την άλλη, η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστή ως «καλή» χοληστερόλη, βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος, την οποία και στέλνει στο ήπαρ.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν, όμως, ότι η διατροφική χοληστερόλη μπορεί να μην έχει τόσο άμεσο αντίκτυπο στη χοληστερόλη του αίματος όσο πιστευόταν έως τώρα. Θέλοντας να διαπιστώσει τι ισχύει τελικά, ο Nick Norwitz, διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πείραμα: Κατανάλωσε 720 αυγά στη διάρκεια ενός μήνα, τρώγοντας κατά μέσο όρο 24 αυγά την ημέρα, θέλοντας να δει την επίδρασή τους στα επίπεδα της χοληστερόλης του. Κάθε αυγό περιέχει περίπου 186 mg χοληστερόλης, γεγονός που το καθιστά σημαντικό παράγοντα στην ημερήσια πρόσληψη χοληστερόλης. «Υπέθεσα ότι η κατανάλωση 720 αυγών σε ένα μήνα, που αντιστοιχεί σε 133.200 mg χοληστερόλης, δεν θα αύξανε την LDL χοληστερόλη μου και, πράγματι, δεν το έκανε», σχολίασε ο ίδιος.

Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό κι αυτό γιατί συνέβη ακριβώς το αντίθετο του αναμενόμενου: Παρ’ όλο που η πρόσληψη χοληστερόλης εκτοξεύθηκε στα ύψη κατά τη διάρκεια του πειράματος, η LDL χοληστερόλη του Norwitz μειώθηκε κατά 18%.

Ενώ, λοιπόν, πολλοί ειδικοί έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι τα αυγά θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων της LDL, το πείραμα του Norwitz δείχνει το αντίθετο. Ο ίδιος, που έχει ήδη κάνει τη διδακτορική του διατριβή στον μεταβολισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δημοσιοποίησε τα ευρήματά του στο YouTube, με το βίντεό του να συγκεντρώνει πάνω από 160.000 προβολές. Μοιράστηκε, επίσης, μια φωτογραφία του βουνού από κουτιά αυγών που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια του μήνα.

Τι άλλο έτρωγε;

Στα μέσα του πειράματος, ο Norwitz πρόσθεσε 60 γραμμάρια υδατανθράκων στην καθημερινή του διατροφή, κυρίως από φρούτα όπως μπανάνες, βατόμουρα και κεράσια. Ο Norwitz εξήγησε ότι η προσθήκη υδατανθράκων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης. Στα άτομα που ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες, τα επίπεδα της LDL συχνά αυξάνονται επειδή το σώμα τους αρχίζει να καίει λίπος για ενέργεια. Αλλά όταν εισάγονται περισσότεροι υδατάνθρακες, τα επίπεδα της LDL τείνουν να μειώνονται, καθώς το σώμα μετατοπίζεται στη χρήση υδατανθράκων για τις καύσεις.

Πώς εξηγείται το αποτέλεσμα στο πείραμα του Norwitz;

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με το γιατί τα αυγά μπορεί να μην εκτοξεύουν τη χοληστερόλη. Ορισμένοι επιστήμονες εξηγούν ότι στο έντερο, η χοληστερόλη συνδέεται με συγκεκριμένους υποδοχείς στα κύτταρα, προκαλώντας την απελευθέρωση μιας ορμόνης που ονομάζεται χολεσίνη. Αυτή η ορμόνη στη συνέχεια δίνει σήμα στο ήπαρ να παράγει λιγότερη LDL χοληστερόλη, διατηρώντας μια ισορροπία στο σώμα.

Το πείραμα αυτό έρχεται να προστεθεί στον αυξανόμενο όγκο στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η σχέση μεταξύ της διατροφικής χοληστερόλης και της χοληστερόλης στο αίμα είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι πιστεύαμε κάποτε. Φυσικά, ακόμη κι αν τα αυγά δεν είναι τόσο «ένοχα» για τη χοληστερόλη, καλό είναι να παίρνετε πάντοτε τη γνώμη ενός ειδικού για τη διατροφή σας. Το αποτέλεσμα του δρος Norwitz δεν διασφαλίζει ότι όλοι θα είχαν αντίστοιχα αποτελέσματα, ανοίγει όμως το δρόμο για περισσότερη επιστημονική διερεύνηση σχετικά με τον ρόλο των αυγών στην υγεία μας.

