Ινδονησία: Στους 442 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του εδάφους στην Ινδονησία έφθασε τους 442 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.

