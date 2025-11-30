Συναγερμός στο ΝΑΤΟ από ρωσικά μαχητικά οπλισμένα με υπερηχητικούς πυραύλους πάνω από τη Βαλτική

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση στους κόλπους του ΝΑΤΟ από πτήσεις ρωσικών μαχητικών τα οποία ήταν οπλισμένα με υπερηχητικούς πυραύλους πάνω από τη Βαλτική.

Συγκεκριμένα βομβαρδιστικά Tu-22M3 - οπλισμένα με πυραύλους Kh-32 εμβέλειας 1.000 χιλιομέτρων - πλαισιωμένα από μαχητικά Su-35S πέταξαν για πάνω από πέντε ώρες στη Βαλτική σε μια σαφή επίδειξη δύναμης με αποδέκτη το ΝΑΤΟ.

🚨🇷🇺 Russian Tu-22M3 bombers, escorted by Su-35S & Su-27 fighters, flew 5+ hours over neutral Baltic waters pic.twitter.com/AWIcT0CP2n — Sputnik India (@Sputnik_India) November 28, 2025

Σε σύγκριση με τον αντιπλοϊκό πύραυλο Kh-22 της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, το νέο Kh-32 επωφελείται από αναβαθμισμένα συστήματα, εκτεταμένη εμβέλεια εμπλοκής έως 1.000 χιλιόμετρα και ταχύτερη ταχύτητα 5 Mach.

Σε ένα άλλο περιστατικό η παρουσία αεροσκάφους MiG-31 οδήγησε την Πολωνία και τη Γερμανία να θέσουν τα συστήματα αεράμυνας τους σε κατάσταση συναγερμού, ανέφερε το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Bild a Sonntag, επικαλούμενο πηγές του ΝΑΤΟ.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας είπε στο πρακτορείο: «Υπήρξε δραστηριότητα στον ρωσικό εναέριο χώρο την Παρασκευή (28/11) και οι δυνάμεις αεράμυνας που αναπτύχθηκαν στην Πολωνία απάντησαν. Αυτό περιλάμβανε τα δύο συστήματα Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας».

Πηγή: cnn.gr