Κατολισθήσεις βράχων σε ορεινές περιοχές - Δείτε ποιοι δρόμοι χρειάζονται προσοχή

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας προκάλεσαν κατολισθήσεις πετρών και χώματος σε αρκετούς δρόμους του ορεινού δικτύου, με αποτέλεσμα η διέλευση των οδηγών να καθίσταται επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στους εξής δρόμους:

Τροόδους – Προδρόμου

Τροόδους – Καρβουνά

Πλατρών – Τροοδίτισσας

Παχύαμμου – Πύργου

Γερακιές – Κύκκου

Κύκκου – Κάμπου

Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο πιο πάνω οδικό δίκτυο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι παραμένουν ολισθηροί και ενδέχεται να υπάρχουν νέες καταπτώσεις.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθεί την κατάσταση, προειδοποιώντας το κοινό να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις στις επηρεαζόμενες περιοχές.