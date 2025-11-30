Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατολισθήσεις βράχων σε ορεινές περιοχές - Δείτε ποιοι δρόμοι χρειάζονται προσοχή

Η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθεί την κατάσταση, προειδοποιώντας το κοινό να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας προκάλεσαν κατολισθήσεις πετρών και χώματος σε αρκετούς δρόμους του ορεινού δικτύου, με αποτέλεσμα η διέλευση των οδηγών να καθίσταται επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στους εξής δρόμους:

  • Τροόδους – Προδρόμου

  • Τροόδους – Καρβουνά

  • Πλατρών – Τροοδίτισσας

  • Παχύαμμου – Πύργου

  • Γερακιές – Κύκκου

  • Κύκκου – Κάμπου

  • Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο πιο πάνω οδικό δίκτυο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι παραμένουν ολισθηροί και ενδέχεται να υπάρχουν νέες καταπτώσεις.

