Κατολισθήσεις βράχων σε ορεινές περιοχές - Δείτε ποιοι δρόμοι χρειάζονται προσοχή

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας προκάλεσαν κατολισθήσεις πετρών και χώματος σε αρκετούς δρόμους του ορεινού δικτύου, με αποτέλεσμα η διέλευση των οδηγών να καθίσταται επικίνδυνη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στους εξής δρόμους:
-
Τροόδους – Προδρόμου
-
Τροόδους – Καρβουνά
-
Πλατρών – Τροοδίτισσας
-
Παχύαμμου – Πύργου
-
Γερακιές – Κύκκου
-
Κύκκου – Κάμπου
-
Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη
Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο πιο πάνω οδικό δίκτυο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε αρκετά σημεία οι δρόμοι παραμένουν ολισθηροί και ενδέχεται να υπάρχουν νέες καταπτώσεις.
Η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθεί την κατάσταση, προειδοποιώντας το κοινό να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις στις επηρεαζόμενες περιοχές.