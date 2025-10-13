Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Τράπεζα Κύπρου εγκαινιάζει το “IBU India Hub”

Εξειδικευμένη Εξυπηρέτηση Πελατών για επιχειρήσεις και ιδιώτες από την Ινδία

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του “IBU India Hub”, μιας νέας στρατηγικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς υπηρεσιών και της εξειδίκευσης προς επιχειρήσεις και ιδιώτες που συνδέονται με την Ινδία.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας μας και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Το IBU India Hub αποτελεί μια ειδική μονάδα εξυπηρέτησης, σχεδιασμένη να καλύψει τις ανάγκες των ινδικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που εγκαθιστούν την παρουσία τους στην Κύπρο.

Το India Hub θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς πυλώνες:

  1. Εξειδίκευση στην προσφορά υπηρεσιών προς πελάτες που σχετίζονται με την Ινδία
  2. Προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για Ινδούς επιχειρηματίες και Ιδιώτες Υψηλής Καθαρής Αξίας (HNWIs)

Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της καινοτομίας και στη διευκόλυνση των διεθνών επενδύσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού για παγκόσμια επιχειρηματικότητα.

