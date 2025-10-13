ΥΠΟΙΚ στην Επιτροπή Οικονομικών: Δεν κρατώ μυστικές μελέτες για GSI, διατηρώ τις ανησυχίες μου

Απάντηση στις αναφορές του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις μελέτες του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) έδωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε κράτησε στοιχεία ή μελέτες για το θέμα.

Κατά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών και απαντώντας στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να αμφισβητείται η ηλεκτρική διασύνδεση, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι «δεν είμαι εναντίον κανενός έργου που μπορεί να φέρει οφέλη στην κυπριακή οικονομία».

«Δεν μπορεί ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα στην Κυβέρνηση», είπε, προσθέτοντας ότι ως Υπουργός Οικονομικών είναι έτοιμος να διευκολύνει την κατάσταση. Ωστόσο πρόσθεσε ότι έχει καθήκον να εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα και να εκφράζει τη γνώμη του.

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε σε «ψευδείς ειδήσεις», από Υπουργό άλλης Κυβέρνησης, ότι κρατά μυστικές μελέτες βιωσιμότητας για το έργο. Όπως διευκρίνισε, οι μελέτες ανατέθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας, παραδόθηκαν κανονικά στο Υπουργείο και μάλιστα εστάλησαν και στον προηγούμενο Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας.

«Όλοι γνωρίζουμε τις μελέτες και τις επισημάνσεις τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες κάποιων είναι εύλογες και ότι και ο ίδιος έχει πολλές ανησυχίες.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορά του βουλευτή του ΔΗΣΥ Χάρη Γεωργιάδη, είπε, τέλος, ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επιδιώξει ρήξη μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής Κυβέρνησης.

Ωστόσο ανέφερε ότι ανακοινώθηκε από τον σημερινό Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος ότι «εγώ κρατώ τις μελέτες και δεν τις δίνω ούτε στον Υπουργό Ενέργειας, ενώ ο προκάτοχός μου τις είχε λάβει από τον Υπουργό Ενέργειας». Διευκρίνισε ότι δεν εννοεί ότι αυτό έγινε σκόπιμα ή κακόβουλα.

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση GSI, ο Υπουργός διαφώνησε με τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου που έγιναν σε χθεσινή συνέντευξή του για ανάγκη επιτάχυνσης του έργου ώστε να προλάβουμε την Τουρκία που θέλει να διασυνδέσει τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι «αν η Τουρκία θέλει να κάνει διασύνδεση, δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε». Πρόσθεσε ότι οι μελέτες που παρέλαβε το Υπουργείο δείχνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη βιωσιμότητα του έργου. «Πώς μπορεί να λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να προχωρήσει το έργο» την ώρα που κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι βιώσιμο, διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΤΕπ δεν το χρηματοδότησε αφού δεν το θεώρησε βιώσιμο και παρέπεμψε σε επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας.

Για Βασιλικό και GSI ανέφερε ότι τα θέματα αυτά απασχολούν το Υπουργείο. Πρόσθεσε ότι η Γενική Εισαγγελία της ΕΕ κάνει έρευνες και για τα δύο θέματα και θα πρέπει να αναμένουμε το αποτέλεσμα.

Στην παρουσίασή του ο Υπουργός είπε ότι ο τερματισμός των εργασιών του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό και οι διαιτησίες, όπως και η ηλεκτρική διασύνδεση με τον GSI του οποίου πτυχές πρέπει να διευκρινιστούν έχουν εκτιμηθεί ως «δημοσιονομικοί κίνδυνοι» στον προϋπολογισμό του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ