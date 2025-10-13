Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διακοπές ηλεκτροδότησης σε 7 περιφέρειες της Ουκρανίας μετά από ρωσικά χτυπήματα

«Λόγω της δύσκολης κατάστασης στους κόλπους του ενεργειακού συστήματος».

Το ουκρανικό Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τουλάχιστον επτά περιφέρειες της βόρειας, της ανατολικής της κεντρικής και της νότιας Ουκρανίας, έπειτα από ρωσικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού δικτύου.

«Λόγω της δύσκολης κατάστασης στους κόλπους του ενεργειακού συστήματος», που προκλήθηκε «από ρωσικά πλήγματα (...), έγιναν σήμερα το πρωί έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Σούμι, της Πολτάβα, του Ντονέτσκ, το Ντιπροπετρόφσκ, της Ζαπορίζια (για τους βιομηχανικούς καταναλωτές) και του Κίροβογκραντ», ανακοίνωσε το Υπουργείο.

ΚΥΠΕ

