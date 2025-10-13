Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συρία: Συμφωνία για την ενσωμάτωση κουρδικών δυνάμεων στο στρατό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Καταλήξαμε σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για το μηχανισμό ενσωμάτωσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και των (κουρδικών) δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στους κόλπους των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Ο επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Αμπντί ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατέληξε σε «κατ' αρχήν συμφωνία» με την κεντρική εξουσία στη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατευμάτων στους κόλπους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

«Καταλήξαμε σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για το μηχανισμό ενσωμάτωσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και των (κουρδικών) δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στους κόλπους των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», δήλωσε ο Αμπντί στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο σε στρατιωτική βάση της πόλης Αλ-Χάσακα, στη βορειοανατολική Συρία.

ΑΠΕ- ΜΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣΥΡΙΑΚΟΥΡΔΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα