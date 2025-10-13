Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το απόγευμα η μεταφορά των σορών των Ισραηλινών ομήρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Aπό το Ισραήλ έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 26 ομήροι είναι νεκροί

Οι σοροί των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath.

Το δημοσίευμα δεν αναφέρει τον αριθμό των σορών που θα παραδοθούν.

Από το Ισραήλ έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 26 όμηροι είναι νεκροί.

Πάντως η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων από τις σορούς.

Νωρίτερα η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε ότι όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι έχουν πλέον απελευθερωθεί.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις από το liveblog του «Πολίτη».

Tags

ΙΣΡΑΗΛΧΑΜΑΣΓΑΖΑΟΜΗΡΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα