Ετήσιο Συνέδριο PwC Κύπρου: Μια Τολμηρή Ματιά στο Μέλλον των Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας

Το Ετήσιο Συνέδριο της PwC Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας πάνω από 150 υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού. Παράλληλα, το συνέδριο μεταδόθηκε ζωντανά διαδικτυακά για τους περισσότερους από 1000 ανθρώπους της PwC, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν με πλήρη διαφάνεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες επιχειρηματικές εξελίξεις κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία ανέδειξε την ισχυρή ανθεκτικότητα, τη φήμη και τις τολμηρές πρωτοβουλίες της PwC, διασφαλίζοντας την επικαιρότητά της και στο μέλλον. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση επί σκηνής μεταξύ του Φίλιππου Σώσειλου και του Hani Ashkar, Διευθύνοντος Συμβούλου της PwC για τη Μέση Ανατολή, όπου αντάλλαξαν απόψεις για τις νέες διεθνείς τάσεις που επηρεάζουν τους πελάτες αλλά και για την επίδρασή τους στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Η συζήτηση υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας σε περιόδους αναταραχών και επιβεβαίωσε την ισχυρή φήμη της PwC Κύπρου στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στις συναρπαστικές νέες μορφές αξίας που προκύπτουν. Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις από τον Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Σκουρίδη, ο οποίος ανέλυσε πώς η Κύπρος προωθεί την καινοτομία και την ψηφιακή ηγεσία. Επίσης, ο Dominic Mac, Partner και Tech Catalyst Leader της PwC UK, παρουσίασε τον ταχύ μετασχηματισμό που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα νέα AI εργαλεία που αναπτύσσει η PwC.

Στο συνέδριο δόθηκε έμφαση και στις επενδύσεις της PwC για την υποστήριξη του κράτους όσον αφορά την προώθηση της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί για την ενίσχυση του κυπριακού οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα παραδείγματα από πελάτες έδωσαν μια εικόνα για το τι σημαίνει η ανανέωση του brand της PwC, αναδεικνύοντας το πώς βοηθά ο οργανισμός τους πελάτες του για να δημιουργήσουν νέα αξία και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, ώστε να μπορούν να επιτύχουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου. Επιπλέον, η ενημέρωση για τις αγορές-προτεραιότητες ανέδειξε το πώς η PwC ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για την Κύπρο, προσελκύοντας διεθνείς επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα και να την χρησιμοποιήσουν ως πύλη εισόδου στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.

Ο Φίλιππος Σώσειλος δήλωσε σχετικά, «Το ετήσιο συνέδριό μας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την PwC Κύπρου καθώς συγκεντρωνόμαστε σαν μια διευρυμένη ομάδα ηγεσίας για να γιορτάσουμε, να αναλογιστούμε την περασμένη χρονιά και να επικεντρωθούμε στο μέλλον. Νιώθω εξαιρετικά περήφανος για τους συναδέλφους μου, οι οποίοι, με την ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους, έχουν επιτύχει την ισχυρή πρόοδο του οργανισμού μας τα τελευταία χρόνια».

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της, η PwC Κύπρου επίσης κυκλοφόρησε την Ετήσια Ανασκόπησή της, η οποία είναι διαθέσιμη διαδικτυακά εδώ