Επικοινωνία Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν την Τετάρτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για θέματα που αφορούν την κατάσταση στην Ουκρανία, σε μία προσπάθεια «να προχωρήσουν τα πράγματα».

Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκησε 40 λεπτά, σύμφωνα με τον Μακρόν. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως γνωστοποίησε το παλάτι του Ελυζέ.

Η συζήτηση εστιάστηκε σε τρόπους συντονισμού των διεθνών προσπαθειών για την κρίση στην Ουκρανία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στην περιοχή, εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Πέμπτη

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε, επίσης, ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ομάδα να συντονίζεται από κοινού από τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Στη διαδικτυακή συνεδρία θα συμμετάσχει ο Στάρμερ, όπως επιβεβαίωσε το Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συμμετάσχει επίσης στην τηλεδιάσκεψη.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ουκρανικά στελέχη θα έχουν την Τετάρτη συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους τους για θέματα ανασυγκρότησης μετά τον πόλεμο και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ειρήνης με τη Ρωσία.

cnn.gr

