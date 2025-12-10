Τον νομικά δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 ενέκρινε η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε έναν νέο, νομικά δεσμευτικό κλιματικό στόχο για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η συμφωνία αυτή, που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης υψηλής ποιότητας διεθνών πιστώσεων άνθρακα, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν έως και 5% του στόχου, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι εγχώριες μόνιμες απορροφήσεις διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, προβλέπεται η αναβολή της εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών για κτίρια και οδικές μεταφορές (ETS2) κατά ένα χρόνο, από το 2027 στο 2028.

Ο Υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Κοινωνικής Υποδομής της Δανίας, Λαρς Άαγκαρντ, της προεδρεύουσας χώρας στο Συμβούλιο της ΕΕ, δήλωσε ότι «σήμερα, η Ευρώπη ενώθηκε γύρω από μια σαφή κατεύθυνση για την κλιματική πολιτική - βασισμένη στην επιστήμη και προστατεύοντας την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά μας. Η συμφωνία για τον στόχο του 2040 μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κρίσιμη, και είμαι πραγματικά περήφανος για αυτό που καταφέραμε μαζί. Ο στόχος αυτός ανταποκρίνεται στην ανάγκη για κλιματική δράση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά μας και την ασφάλεια. Με τον στόχο του 2040 στο χέρι, μπορούμε τώρα να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση των πολιτικών και της συνεργασίας που απαιτούνται για να οδηγήσουμε την Ευρώπη προς ένα πιο βιώσιμο, ασφαλές και ευημερούν μέλλον».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η συμφωνία αυτή αποδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ για την κλιματική δράση και τη Συμφωνία του Παρισιού. «Έχουμε μια σαφή κατεύθυνση προς την κλιματική ουδετερότητα και ένα ρεαλιστικό σχέδιο για να καταστήσουμε την πράσινη μετάβαση πιο ανταγωνιστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμφωνία ενισχύει την ασφάλεια για επενδύσεις, υποστηρίζει τη βιομηχανική ανθεκτικότητα και συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη και κοινωνικά ισορροπημένη μετάβαση.

