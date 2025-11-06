Η τεχνολογία απολύμανσης UV222® στην ΒIAΝΕΞ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ επενδύει διαχρονικά στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στους τομείς δράσης του, καθιστώντας εαυτόν πρωτοπόρο και στη διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων. Εφαρμόζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές απολύμανσης, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ A.E. από το 2024 προχώρησε και συνεχίζει με επιτυχία την εφαρμογή της τελευταίας τεχνολογίας συσκευών απολύμανσης αέρα και επιφανειών στους χώρους παραγωγής, τη σειρά συσκευών UV222® (Far UVC @ 222nm) της UV Medico Δανίας που προμηθεύει στην Ελλάδα η G.Z Icarus 222 Ltd.

Η τεχνολογία UV222® (Far UVC @ 222nm) κάνει χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας που παράγεται από μια καινοτόμα λυχνία χωρίς υδράργυρο με φίλτρο της Ιαπωνικής USHIO και με την ονομασία Care222® (www.care222.com). Η Far UV-C excimer lamp module με short pass filter @ 222nm επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα απολύμανσης αέρα και επιφανειών σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή στην παρουσία ανθρώπων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συνιστά ανακάλυψη του Διευθυντή του Κέντρου Ραδιολογικών Ερευνών του Columbia University των ΗΠΑ, David Brenner (https://www.columbia.edu/~djb3/Far%20UVC.html), μετά από υπερδεκαετή μελέτη. Οι πρώτες λυχνίες φιλτραρισμένου UVC έγιναν πραγματικότητα το 2021 από την USHIO Ιαπωνίας, που είναι και ο μοναδικός κατασκευαστής (https://www.care222.com/).

Σήμερα, η τεχνολογία αυτή τυγχάνει ευρύτατης αναγνώρισης, αφού όλες οι μελέτες του Columbia University, του Aarhus University Δανίας, του University of Colorado Boulder, του University of St Andrews, του University of Dundee, του Kobe University Ιαπωνίας κ.ά. κατέδειξαν τόσο την ασφάλεια της χρήσης του φιλτραρισμένου UV222® στην παρουσία ανθρώπων, όσο και το υψηλό επίπεδο απολύμανσης αέρα και επιφανειών που επιτυγχάνει σε πολύ λίγο χρόνο.

Με 100 χρόνια ιστορίας στον κλάδο του Φαρμάκου και προσφοράς στον Άνθρωπο, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (www.vianex.gr) έχει συνδέσει την παρουσία του με την ίδια την οικονομική και επιχειρηματική εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας. Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών της ΒΙΑΝΕΞ έχει αναγνωριστεί σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

H εταιρεία υψηλής τεχνολογίας UV Medico Δανίας (www.uvmedico.com) στελεχώνεται από επιστήμονες στον τομέα της μικροβιολογίας και φωτονικής. Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Aarhus Δανίας έχει δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη σειρά από εφαρμογές της τεχνολογίας Care 222®, με εξειδικευμένα προϊόντα για χρήση σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων απολύμανσης, όπως σε βιομηχανίες παρασκευής φαρμακευτικών σκευασμάτων, νοσοκομεία και χώρους υγείας, ασθενοφόρα, αλλά και για απλή χρήση σε χώρους συνεστίασης ανθρώπων, όπου η απολύμανση σε πραγματικό χρόνο είναι απόλυτα αναγκαία.

Η κυπριακή εταιρεία G.Z. Icarus 222 Ltd (www.icarus222.com) δραστηριοποιείται από το 2021, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση συσκευών με την πρώτη στον κόσμο λάμπα Care 222® από την USHIO και, παράλληλα, τη διανομή της ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων της UV Medico Δανίας σε Κύπρο, Ελλάδα και στον τομέα του κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο.