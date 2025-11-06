Στα «μαχαίρια» για τα κέντρα αποκατάστασης – Καταγγελίες για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων στη Βουλή

Με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων ψηφίστηκε σήμερα κατά πλειοψηφία ο νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας στην Κύπρο, χωρίς να υιοθετηθούν οι τροπολογίες των ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική εναντίον του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καταγγέλλοντας ότι με τις αλλαγές που προώθησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας «εξυπηρετούνται συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα».

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου ενισχύουν τη δημιουργία μονοπωλίου που θα περιορίσει τις επιλογές των ασθενών και θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, δήλωσε σε υψηλούς τόνους ότι «όποτε διαφωνούν μαζί μας, καταφεύγουν στο επιχείρημα ότι εξυπηρετούμε ιδιωτικά συμφέροντα», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Δυσαρέσκεια ΟΣΑΚ: «Ο νόμος θεσμοθετεί διακρίσεις»

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης. Όπως τονίζει, παρά τις τεκμηριωμένες θέσεις και παρεμβάσεις που κατατέθηκαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, το τελικό κείμενο «διατηρεί τις ίδιες στρεβλώσεις, νομιμοποιεί τις ανισότητες και δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των ασθενών».

Η ΟΣΑΚ επισημαίνει ότι η διατήρηση της κατηγοριοποίησης των Κέντρων σε Κατηγορίας Α και Β, χωρίς επιστημονικά ή ποιοτικά κριτήρια, «θεσμοθετεί διακρίσεις, οδηγεί σε σύστημα δύο ταχυτήτων και δημιουργεί ανισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες». Αντί, όπως αναφέρει, να προωθηθεί ένα ενιαίο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας, «διατηρείται μια λογική διοικητικών προνομίων που αποδυναμώνει την έννοια της αποκατάστασης ως βασικού πυλώνα της υγειονομικής φροντίδας».

Εξίσου απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ομοσπονδία την πρόνοια που απαλλάσσει ορισμένα υφιστάμενα κέντρα –όσα λειτουργούν με άδεια ιδιωτικού νοσηλευτηρίου– από τη διαδικασία αξιολόγησης, «την ώρα που άλλες μονάδες υποχρεώνονται να πληρούν νέες και αυστηρές προϋποθέσεις». Όπως σημειώνει, «τέτοιες επιλεκτικές εξαιρέσεις αναιρούν κάθε έννοια ισονομίας και αξιοκρατίας και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο άνισης μεταχείρισης, εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών».

Η ΟΣΑΚ επικρίνει επίσης τη μεταβατική διάταξη που επιβάλλει κτιριακές απαιτήσεις μόνο στις στέγες, αφήνοντας εκτός τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή «οξύνει τις ανισότητες και συντηρεί ένα μη ισότιμο ρυθμιστικό καθεστώς που πλήττει τη διαφάνεια και την ισορροπία του συστήματος».

Αναφέρει ακόμη ότι, αν και είχε επαφές με το ΔΗΚΟ, οι θέσεις της δεν έγιναν αποδεκτές, αφού οι τροπολογίες του κόμματος που εγκρίθηκαν από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας «δεν διόρθωσαν όλες τις στρεβλώσεις» που η ΟΣΑΚ επισημαίνει εδώ και καιρό. Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στάση του ΑΚΕΛ, τονίζοντας ότι οι τροπολογίες του «αντικατόπτριζαν τις θέσεις της Ομοσπονδίας».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της ίδιας ημέρας, δημοσιοποιήθηκε επιστολή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με ανησυχίες και διαφωνίες ανάλογες με εκείνες της ΟΣΑΚ.

Όπως καταλήγει η Ομοσπονδία, ο νόμος «δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, ούτε διασφαλίζει την ποιότητα και τη συνέχεια της φροντίδας». Αντί, σημειώνει, να αποτελέσει εργαλείο προόδου, «εγκλωβίζει έναν κρίσιμο τομέα υγείας σε περιορισμούς, ανισότητες και ασάφειες που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών».