Μικρές απώλειες την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

Μικρές απώλειες παρουσίασε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 280,45 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,13%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,12 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,12%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €220.766.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοδικά κινήθηκε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, παρουσιάζοντας κέρδη 0,12%.

Αντιθέτως, πτώση κατέγραψαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,11% και των Ξενοδοχείων κατά 1,93%, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €154.595 (πτώση 1,27% - τιμή κλεισίματος €7,80), της Demetra Holdings, με €26.954 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,635), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €15.018 (άνοδος 3,27% - τιμή κλεισίματος €4,42), της Cyprus Cement Public Company με €13.318 (πτώση 3,70% - τιμή κλεισίματος €1,3) και της Atlantic Insurance με €7.394 (χωρίς μεταβολή - κλεισίματος €2,24).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 2 παράμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 108.

Πηγή: ΚΥΠΕ