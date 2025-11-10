«Μαθαίνω Ελληνικά!»: Το νέο Mobile App που μετατρέπει την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε παιχνίδι

Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας μπορεί να είναι πρόκληση, εντούτοις όταν γίνεται διασκεδαστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων, μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια.

Το νέο mobile application «Μαθαίνω Ελληνικά!», που αναπτύχθηκε από το ερευνητικό κέντρο CARDET σε συνεργασία με το Frederick University και την INNOVADE, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, έρχεται να κάνει την ελληνική γλώσσα προσιτή και ευχάριστη για όλους!

Μια Φιλική Εμπειρία για Όλους

Από την πρώτη στιγμή, το μήνυμα «Feel at Home, Start with Greek!» υποδέχεται θερμά κάθε χρήστη. Η εφαρμογή διαθέτει:

Χαρούμενα γραφικά και χαρακτήρες που δημιουργούν ένα οικείο περιβάλλον.

Επιλογές ηλικιακών ομάδων (6-12 και 13-18 ετών), ώστε το περιεχόμενο να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Gamification με συλλογή «Star Coins», πίνακες κατάταξης και avatars που ενισχύουν τη διάθεση για πρόοδο.

Διαδραστικά παιχνίδια και ασκήσεις, βοηθώντας τους χρήστες να συνδέσουν ήχους, λέξεις και εικόνες.

Επίπεδα εκμάθησης από Α1 έως Β2, δίνοντας τη δυνατότητα σταδιακής ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ένα Εργαλείο Κοινωνικής Ένταξης

Το έργο έχει έναν βαθύτερο κοινωνικό στόχο. Δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη μαθητών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που φοιτούν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, λειτουργώντας ως γέφυρα ένταξης και ενδυνάμωσης. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και τη

Δημοκρατία της Κύπρου, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της χώρας για την ομαλή ενσωμάτωση.

Εκπρόσωπος του ερευνητικού κέντρου CARDET δήλωσε ότι: «Το «Μαθαίνω Ελληνικά!» είναι περισσότερο από ένα απλώς ψηφιακό μάθημα. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών σε ένα νέο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα συμπληρωματικό, σύγχρονο και εύχρηστο πόρο διδασκαλίας στην τάξη, ενώ παράλληλα φέρνει κοντά τους μαθητές μέσα από το παιχνίδι».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Μαθαίνω Ελληνικά” μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου, εδώ.