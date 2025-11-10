Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξεχασμένη κατσαρόλα έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα στην Έγκωμη

Η πυρκαγιά σβήστηκε έγκαιρα από τους ενοίκους

Πυρκαγιά σε ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε κουζίνα διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Έγκωμη.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναφέρεται ότι ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας ανταποκρίθηκε σε κλήση που έλαβε στις 14:09 σχετικά με το περιστατικό.

Όπως αναφέρεται, η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τους ενοίκους πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χωρίς να κινδυνεύσουν και χωρίς να επεκταθεί. Δεν προκλήθηκαν περαιτέρω ζημιές στο διαμέρισμα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν έλεγχο και εξαερισμό του χώρου.

ΚΥΠΕ

