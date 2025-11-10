Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του κατασκευαστικού τομέα και της Πολιτείας, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση «Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας», σε παραλιακό ξενοδοχείο της Λεμεσού.

Η εκδήλωση προσέφερε ευκαιρίες διαλόγου και δικτύωσης για επαγγελματίες του κλάδου, με επίκεντρο τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργολάβοι και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις κρατικές και τοπικές αρχές.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Χάρης Ιωάννου, τόνισε: «Ο κλάδος των οικοδομών εξελίσσεται διαρκώς, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Σε αυτή τη συγκυρία, η συνεργασία με την Πολιτεία είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Τη σημασία της συνέργειας ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον κατασκευαστικό τομέα επισήμανε και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ, κ. Σωκράτης Μεταξάς, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των εργολάβων στην ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Λεμεσού.

Στις ομιλίες τους, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, όπως:

● Έλλειψη ντόπιου εργατικού δυναμικού και ανάγκη εκπαίδευσης προσωπικού από τρίτες χώρες.

● Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών.

● Υψηλό κόστος υδροδότησης και συνδέσεων στα οικόπεδα.

● Ταχύτερη παροχή προσωρινού ηλεκτρισμού και υδροδότησης στα εργοτάξια.

● Ενίσχυση των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων κλοπών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο κ. Άντης Αποστόλου, Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, η κα Αίγλη Κοκκινόφτα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Αδειοδότησης της Ανάπτυξης του ΕΟΑ, η κα. Μέλανη Χριστοδούλου, Εκτελεστικός Μηχανικός & Λειτουργός Αδειοδότησης του Τομέα της Οικοδομικής Αδειοδότησης του ΕΟΑ και ο κ. Στέλιος Γαβριήλ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση σύγχρονων πρακτικών ασφάλειας και στην καλλιέργεια κουλτούρας υπευθυνότητας και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα του κλάδου.

Ο κατασκευαστικός τομέας αναδεικνύεται ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης για τη Λεμεσό και ολόκληρη την Κύπρο, με τη βιώσιμη πρόοδο της πόλης να στηρίζεται καθημερινά στη δουλειά των εργολάβων, μηχανικών και επαγγελματιών που «χτίζουν το μέλλον».

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες πλήρους απασχόλησης και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου, η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας του εργοληπτικού κόσμου με τις κρατικές και τοπικές αρχές αδειοδότησης και όχι μόνον.

Οι στόχοι του Συνδέσμου για ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας θα συνεχιστούν με αμείωτη προσπάθεια, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία στον κατασκευαστικό τομέα της Λεμεσού.