Ώρα για διαφάνεια και ξεκάθαρους κανόνες στις αγοραπωλησίες ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών

Του Νίκου Γεωργίου*

Τα τελευταία πέντε χρόνια, 15.000 υπήκοοι τρίτων χωρών ως φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν αίτηση για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Ένας αριθμός που αποτυπώνει την αυξανόμενη ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα και τα κενά ενός νομοθετικού πλαισίου που έχει πλέον ξεπεραστεί από τη νέα τάξη πραγμάτων.

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση είναι αποκαλυπτική: η υφιστάμενη νομοθεσία, ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος (Κεφ. 109), είναι παρωχημένος, ασαφής και ανεπαρκής για να καλύψει τις σημερινές ανάγκες.

Το γεγονός ότι σε ορισμένες Επαρχιακές Διοικήσεις οι αιτήσεις εξετάζονται από ένα μόνο άτομο, καταδεικνύει την ανάγκη για ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση νόμου που στοχεύει στην:

Ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε κάθε παραχώρηση άδειας να είναι ελέγξιμη και νόμιμη.

Νομική σαφήνεια, για να γνωρίζουν επακριβώς τόσο οι ξένοι επενδυτές όσο και οι πολίτες το νομικό πλαίσιο και τους κανόνες.

Διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, με ξεκάθαρες πρόνοιες που να αποτρέπουν φαινόμενα κατάχρησης ή εκμετάλλευσης των αδυναμιών του συστήματος.

Η πρωτοβουλία μας δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν. Δεν αποκλείουμε, δεν περιορίζουμε. Αντιθέτως, θέλουμε να θωρακίσουμε τη νομοθεσία μας, ώστε η Κύπρος να παραμείνει ελκυστικός και αξιόπιστος προορισμός για επενδύσεις, αλλά την ίδια ώρα να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Η θέση του Υπουργού Εσωτερικών ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει νέο νομοθετικό πλαίσιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πράγματι, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι απαράδεκτο: χωρίς τροποποίηση εδώ και δεκαετίες, χωρίς επικαιροποίηση, χωρίς κανένα απολύτως βήμα εκσυγχρονισμού.

Δεν καθορίζει ενιαία διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση δεν αναφέρονται στη νομοθεσία ούτε και στους κανονισμούς παρά στο πίσω μέρος ενός έντυπου που δίδεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Επιπλέον δεν επιβάλλει μηχανισμούς δέουσας επιμέλειας για την προέλευση των κεφαλαίων, ούτε την υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου.

Ο χρόνος, ωστόσο, πιέζει. Οι καθυστερήσεις στη διαχείριση των αιτήσεων και τα κενά της νομοθεσίας δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την αναθεώρηση του πλαισίου.

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα προωθήσει τη δική του πρόταση στη Βουλή, όπως οφείλει να πράξει ένα υπεύθυνο πολιτικό κόμμα που νοιάζεται για τη θεσμική τάξη και το δημόσιο συμφέρον. Μια πρόταση νόμου που εκκρεμεί δυστυχώς προς συζήτηση στην Κ.Ε Εσωτερικών εδώ και 11 μήνες.

Η παραχώρηση άδειας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε υπηκόους τρίτων χωρών, παρότι υπόκειται σε περιορισμούς, απαιτεί σαφείς και ορθολογικούς κανόνες. Η έλλειψη επαρκούς ρύθμισης ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει τη δημογραφική σύνθεση, την κοινωνική συνοχή και το δικαίωμα των Κυπρίων να αποκτούν τη δική τους στέγη.

Εν κατακλείδι, η Κύπρος οφείλει να παραμείνει ανοικτή, φιλόξενη και επενδυτικά ελκυστική, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει τον κοινωνικό της ιστό και να θωρακίζει το δημόσιο συμφέρον. Το κράτος χρειάζεται ξεκάθαρους κανόνες. Χρειάζεται διαφάνεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε.

*Βουλευτή ΔΗΣΥ Αμμοχώστου