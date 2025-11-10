Το περιπολικό σκάφος «Ocean Sentinel» κατέπλευσε στη Λεμεσό - Μήνυμα Καδή για βιώσιμη αλιεία

Το έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας (EFCA) για την διαχείριση της αλιείας και την καταπολέμηση παρανομιών, εξήρε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, χαιρετίζοντας τη Δευτέρα εκδήλωση, στο λιμάνι Λεμεσού, με την ευκαιρία των 20 χρόνων της, ενώ και η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου έκανε λόγο για σημαντικό ορόσημο.

Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία και της Υπουργού Γεωργίας και της Εκτελεστικής Διευθύντριας της EFCA, Susan Steele, επί του περιπολικού σκάφους της EFCA «Ocean Sentinel», που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο θάλασσα και κατέπλευσε στο τερματικό της DP World Limassol.

Όπως ανέφερε ο κ. Καδής, αυτά τα περιπολικά σκάφη συμβολίζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για την προστασία των θαλάσσιων πόρων, μέσω των κοινών σχεδιασμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Υπενθύμισε, επίσης, τη συμμετοχή του περιπολικού σκάφους σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, νότια της Κρήτης, την περασμένη εβδομάδα και τη διάσωση μεταναστών που κινδύνευαν, ευχαριστώντας το πλήρωμα και το προσωπικό της EFCA «για τον επαγγελματισμό τους και για την αποτελεσματική συνεργασία με τις ελληνικές εθνικές αρχές που κατέστησαν δυνατή αυτή την επιχείρηση».

Αναλογιζόμενος την πορεία της EFCA, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είπε πως «βλέπουμε έναν οργανισμό που έχει επηρεάσει βαθιά τη διαχείριση της αλιείας σε ολόκληρη την Ευρώπη» και «έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προώθηση κοινών προτύπων για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

«Η επαγρύπνυση της EFCA στη Μεσόγειο έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, ιδίως από τρίτες χώρες, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη βιωσιμότητα ζωτικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων», συμπλήρωσε.

Μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Καδής έκανε αναφορά σε δυο «σημαντικές πρωτοβουλίες» που σχετίζονται με το έργο της EFCA, με πρώτο την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού Ελέγχου της Αλιείας, ο οποίος προωθεί την ψηφιακή μετάβαση στον έλεγχο της αλιείας και ενισχύει περαιτέρω το ρόλο της υπηρεσίας.

«Δεύτερον, εστιάζουμε στην ενίσχυση της διεθνούς διαχείρισης της αλιείας στη Μεσόγειο μέσω της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεσογειακών χωρών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμμόρφωσης», συνέχισε και υπέδειξε ότι αυτό στηρίζει τη βιώσιμη αλιεία, αποτρέπει τις παράνομες πρακτικές και θεσπίζει ισχυρή διακυβέρνηση της αλιείας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ο κ. Καδής, μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας έχει συμπεριληφθεί στο πρόσφατα εγκριθέν Σύμφωνο για τη Μεσόγειο και υπέδειξε ότι «η EFCA θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Επίτροπος Καδής και στις δράσεις που θα αναδειχθούν κατά την Κυπριακή Προεδρία, το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως η οργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας στη Λεμεσό, η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την παρακολούθηση του ωκεανού και των θαλασσών, η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες, το υψηλού επιπέδου συνέδριο για τη βιώσιμη αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή τρίτων χωρών της περιοχής και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Εκφράζοντας τη βεβαιότητα του για την επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας, ο Κώστας Καδής είπε πως προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της Κυπριακής Προεδρίας για την προώθηση των προτεραιοτήτων που αφορούν την Αλιεία και τον Ωκεανό.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, εξέφρασε την χαρά της που η Κύπρος επιλέχθηκε για τον εορτασμό των 20χρονων της EFCA, σημειώνοντας πως αυτό «υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην προστασία των θαλάσσιων πόρων της Ευρώπης και στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης τους».

«Η παρουσία του περιπολικού σκάφους της EFCA, Ocean Sentinel, στην Κύπρο, ενισχύει το μήνυμα της κοινής μας προσπάθειας για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων», είπε και πρόσθεσε πως «το σκάφος αυτό συμβολίζει τη δράση, την επιτήρηση και τη δέσμευση της Ευρώπης για βιώσιμη αλιεία».

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε πως η Κύπρος, μέσω του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου, συμμετέχει ενεργά και θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία του με την EFCA, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την προστασία των θαλάσσιων πόρων, «ώστε να διασφαλίσουμε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές».

Η κ. Παναγιώτου είπε, επίσης, πως η συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας της EFCA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη και δίκαιη αλιεία.

Σε χαιρετισμό της, η Εκτελεστική Διευθύντρια της EFCA, Susan Steele, ανέφερε ότι είναι ζωτικής σημασία για την ΕΕ η βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα, την οποία μοιράζεται με χώρες εκτός του ευρωπαϊκού χώρου και πως η υπηρεσία έχει συμβάλει στην εφαρμογή των διεθνών κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυνοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κατά το 2024, διενεργήθηκαν 33.360 επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη Μεσόγειο, ενώ το 2025 οι επιθεωρήσεις συνεχίζονται να διεξάγονται ομαλά με πολύ καλή συμμετοχή των κρατών μελών.

Υπογράμμισε δε ότι, είναι αποτελεσματική η συμμετοχή της EFCA σε δράσεις στην Αφρική και σύντομα και στον Ινδικό Ωκεανό, προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας και χρόνο με το χρόνο αυξάνονται τα αιτήματα προς την υπηρεσία για στήριξη.

