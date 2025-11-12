Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα ζωντανεύουν τη μαγεία των γιορτών με εκδηλώσεις φωταγώγησης χριστουγεννιάτικων δέντρων

Φως, μουσική, χαμόγελα, αληθινή ζεστασιά και πολλή αγάπη θα γεμίσουν τα καταστήματα των Υπεραγορων Αλφαμέγα Έγκωμης, Καψάλου και Πάφος Αφροδίτη, κατά τις ταυτόχρονες εκδηλώσεις φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικων δέντρων που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά η αλυσίδα.

Το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, οι φίλοι των Υπεραγορών Αλφαμέγα θα γίνουν μέρος του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου θεσμού, ο οποίος θα δώσει σε μικρούς και μεγάλους την πρώτη γεύση των Χριστουγέννων και φέτος. Τα καταστήματα στολίζονται γιορτινά και σας περιμένουν από τις 3:00 μ.μ. με πολλές εκπλήξεις, λιχουδιές, ροφήματα, παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ταυτόχρονη φωταγώγηση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων στις 5:45 μ.μ., σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της πιο όμορφης περιόδου του χρόνου.

Η φετινή εκδήλωση θα είναι πιο λαμπερή από ποτέ, με εκπλήξεις, δώρα, διασκέδαση και ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση από όλα τα καταστήματα, μέσω Live Link. Στο κατάστημα των Υπεραγορών Αλφαμέγα Έγκωμης, η μαγεία θα ζωντανέψει με την άφιξη του Άγιου Βασίλη με το χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca Cola, ο οποίος θα μοιράσει χαμόγελα και δώρα σε όλα τα παιδιά.

Κι επειδή, Χριστούγεννα χωρίς απολαυστικές λιχουδιές και παιχνιδιάρικη διάθεση δεν γίνονται, η γνωστή Chef Χριστίνα Χριστοφή και ο αγαπημένος Σπύρος Ντούγιας θα παρουσιάσουν, σε πρώτη προβολή, το φετινό χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό σποτ των Υπεραγορών Αλφαμέγα, μέσα από ένα διασκεδαστικό cooking battle, γεμάτο ζαβολιές. Ενώ, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη χαρά να συμμετέχουν και στο εργαστήριο μελομακάρονων με τη Chef Χριστίνα, για να δημιουργήσουν τα δικά τους γιορτινά αριστουργήματα.

Η βραδιά θα συνεχιστεί με την προβολή της ταινίας “Arthur Christmas”, στις 6:45 μ.μ., για όλη την οικογένεια. Εσείς φέρτε τη γιορτινή διάθεση και το χαμόγελό σας, εμείς θα φροντίσουμε για το popcorn και τις κουβερτούλες!

Στις υπεραγορές Αλφαμέγα σε Κάψαλο και Πάφος Αφροδίτη, η γιορτινή ατμόσφαιρα θα «πλημμυρίσει» τα καταστήματα με παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, καθώς και πολλές λιχουδιές και κεράσματα. Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δωράκια και θα φωτογραφηθεί με τους μικρούς του φίλους, ενώ η μουσική θα χαρίσει ενέργεια και ρυθμό, ενώνοντας τις τρεις πόλεις σε μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Οι γιορτές είναι πιο όμορφες όταν τις μοιραζόμαστε! Στις Υπεραγορές Αλφαμέγα ζούμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων!