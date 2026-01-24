Πρώτη ετήσια έκθεση κινδύνων για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ποια τα ρίσκα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) βρέθηκαν το 2025 αντιμέτωπες με ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί από τη γήρανση του πληθυσμού, την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, την τεχνολογική εξέλιξη και τις συνεχιζόμενες τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου. Όπως αναφέρεται στην έκθεση κινδύνων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την πρώτη που εκπονείται, που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό για το 2026, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ΤΚΑ, τις απειλές που αφορούν τον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τις προκλήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και τους περιορισμούς στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως απάντηση, οι ΥΚΑ υλοποίησαν ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, ενίσχυσαν τους εσωτερικούς ελέγχους και προώθησαν μια οργανωτική κουλτούρα συνειδητοποίησης των κινδύνων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Δημογραφικές πιέσεις Η Κύπρος, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρεται, αντιμετωπίζει σημαντικές δημογραφικές πιέσεις...

