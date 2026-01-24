Σημαντική αύξηση των τιμών φυσικού αερίου, στο 47% η αποθήκευση στην ΕΕ

Σημαντική άνοδο κατά σχεδόν 7% κατέγραψε την Παρασκευή η τιμή του αμερικανικού φυσικού αερίου, ενώ περίπου 3% ενισχύεται η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου.

Το αμερικανικό φυσικό αέριο ανήλθε στα 5,38 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu), ενώ το φυσικό αέριο αναφοράς για την Ευρώπη, TTF, ανήλθε στα 39,3 ευρώ την Μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με το OilPrice.com, οι χειμερινές θερμοκρασίες που είναι, κάτω του μέσου όρου, έχουν ως αποτέλεσμα το άδειασμα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών των τερματικών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η ζήτηση για θέρμανση αυξάνεται.

Η αποθήκευση φυσικού αερίου στα τερματικά της ΕΕ ήταν μόλις στο 47% στις 21 Ιανουαρίου, αναφέρει το OilPrice.com, επικαλούμενο τα τελευταία στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Αυτό το επίπεδο είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών, σηματοδοτώντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εισάγει περισσότερο φυσικό αέριο το καλοκαίρι για να αναπληρώσει τα αποθέματα της.

Η απόσυρση φυσικού αερίου από τα ευρωπαϊκά τερματικά έχουν επιταχυνθεί αυτόν τον μήνα εν μέσω ψυχρότερων από το κανονικό θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με τον ρυθμό απόσυρσης να είναι ο ταχύτερος των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, καθιστώντας τις εισαγωγές LNG πιο δαπανηρές για κάθε καταναλωτή στην Ευρώπη και την Ασία.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, TTF, για τον Ιανουάριο, έχουν αυξηθεί κατά 30% από τις αρχές του έτους και από 34 δολάρια (29 ευρώ) ανά μεγαβατώρα (MWh) στις 2 Ιανουαρίου ανήλθαν στα 45,40 δολάρια (38,65 ευρώ) ανά MWh στις 23 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ