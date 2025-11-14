Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα παρουσιάζουν το νέο Alphamega App

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα προχωρούν σε μια ακόμη σημαντική καινοτομία στον χώρο του κυπριακού λιανικού εμπορίου, λανσάροντας το νέο τους application, το οποίο υπόσχεται πολλές εκπλήξεις στους πελάτες της αλυσίδας. Το Alphamega App αποτελεί μια ανανεωμένη και έξυπνη εφαρμογή που συνδυάζει επιβράβευση, ψυχαγωγία και αποκλειστικές προσφορές.

Όλοι οι βαθμοί ανταμοιβής των πελατών μεταφέρονται αυτόματα στο νέο περιβάλλον, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη συλλογή και εξαργύρωση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς βαθμών σε άλλο χρήστη.

Με φρέσκια, μοντέρνα εμφάνιση και βελτιωμένη λειτουργικότητα, το νέο Alphamega App δημιουργεί μια ακόμα πιο διαδραστική και διασκεδαστική εμπειρία για κάθε χρήστη. Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν βαθμούς με κάθε αγορά και να τους εξαργυρώνουν έναντι προσφορών & εκπτώσεων από συνεργάτες, δωρεάν προϊόντων ή συμμετοχών σε ειδικές κληρώσεις και gamification.

Ειδικότερα, το νέο Alphamega Rewards App προφέρει:

Πιο φρέσκια και φιλική διεπαφή, μέσω σύγχρονου σχεδιασμού, ευκολότερης πλοήγησης και ενιαίας εισόδου για website και app.

Εξατομίκευση της Αλφαμέγα εμπειρίας, με προσωποποιημένες προσφορές, και επιλογές που καλύπτουν τις προτιμήσεις κάθε καταναλωτή.

Δυνατότητα εξαργύρωσης βαθμών για συμμετοχή σε παιχνίδια όπως Spin & Win, Scratch Cards και αποκλειστικές κληρώσεις.

Περισσότεροι τρόποι για συγκέντρωση και χρήση βαθμών επιβράβευσης

Δυνατότητα αγοράς και αποστολής ψηφιακών δωροκαρτών (gift cards) με εξατομικευμένα μηνύματα και θεματικά σχέδια.

Προνομιακές προσφορές σε συνεργασία με κορυφαία brands και επιχειρήσεις.

Νέα εμπειρία στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Stick and Win

Η νέα εφαρμογή ενισχύει τον βαθμό προσωποποίησης και ανταμοιβής, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς σε όσους πελάτες επιλέγουν να μοιραστούν τις αγοραστικές τους προτιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης απολαμβάνει μια ξεχωριστή εμπειρία, με αποκλειστικές προσφορές και προνόμια, προσαρμοσμένα πλήρως στις ανάγκες του.

Οι βαθμοί μπορούν να εξαργυρώνονται στα καταστήματα των Υπεραγορών Αλφαμέγα, καθώς επίσης μπορούν να εξαργυρώνονται για εκπτωτικά κουπόνια σε συνεργαζόμενα brands. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν τους πόντους τους για επιπλέον συμμετοχές σε κληρώσεις ή για επιπλέον γύρους στα διαδραστικά παιχνίδια της εφαρμογής.

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Ιωάννου, CMO των Υπεραγορών Αλφαμέγα, ανέφερε: «Με το νέο Alphamega App, συνδυάζουμε καινοτομία, απλότητα και ψυχαγωγία σε μία εφαρμογή. Ενοποιούμε τις υπηρεσίες μας, προσφέρουμε μια σύγχρονη και φιλική εμπειρία στους πελάτες μας και δημιουργούμε ένα οικοσύστημα επιβράβευσης που εξελίσσεται μαζί τους. Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο, έχοντας πάντα τους καταναλωτές στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας».

Με τη νέα εφαρμογή Alphamega οι Υπεραγορές Αλφαμέγα κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους για συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό, προσφέροντας μια πιο δυναμική, προσωποποιημένη και ανταποδοτική εμπειρία αγορών.