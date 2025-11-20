Ο Όμιλος Cyfield επενδύει στη νέα γενιά Πολιτικών Μηχανικών

Επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή του προς τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών, ο Όμιλος Cyfield άνοιξε για ακόμα μία φορά τα εργοτάξια του σε φοιτητές, παρέχοντας τους μία ολοκληρωμένη εμπειρία ξενάγησης και ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, ο Όμιλος υποδέχτηκε τεταρτοετείς φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών σε εργοτάξια τεχνικών έργων, όπως η κατασκευή οδικού δικτύου, καθώς και σε εργοτάξια οικοδομικών έργων, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πολύ ψηλά κτήρια και εμβληματικές αναπτύξεις, μεταξύ των οποίων και το Νέο Κυπριακό Μουσείο. Η επίσκεψη αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για τους μελλοντικούς πολιτικούς μηχανικούς, ενισχύοντας την κατανόησή τους σχετικά με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προκλήσεις έργων μεγάλης κλίμακας.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε την έμπρακτη υποστήριξη του Ομίλου προς τις νέες γενιές επιστημόνων, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας – ένας κοινός στόχος που μοιράζονται η Cyfield και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Όμιλος Cyfield συνεχίζει να επενδύει στη συνεργασία του με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, αναγνωρίζοντας ότι από αυτά προέρχονται οι επαγγελματίες που θα στελεχώσουν και θα εξελίξουν τον κλάδο τα επόμενα χρόνια.