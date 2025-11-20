Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στα Κελοκεδάρα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε  δασική πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Κελοκεδάρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:10, εκδηλώθηκε πυρκαγιά εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Κελοκεδάρων.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:45 αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με χαμηλή αγρία βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από παράνομο σκουπιδότοπο. 

