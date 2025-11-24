Λάμψη και εορταστική διάθεση στην φωταγώγηση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων στις Υπεραγορές Αλφαμέγα

Την πιο όμορφη εποχή του χρόνου υποδέχτηκαν μικροί και μεγάλοι στις Υπεραγορές Αλφαμέγα, σε μια σειρά εκδηλώσεων γεμάτων χαρά, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη λάμψη. Το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, τα καταστήματα Έγκωμης, Κάψαλου και Πάφου Αφροδίτης φόρεσαν τα γιορτινά τους και άνοιξαν τις πόρτες τους, πλημμυρίζοντας με παιδικές φωνές, μουσική, γέλια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το σύνθημα δόθηκε με την αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων, μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και προσμονής, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο μαγικής περιόδου του χρόνου.

Από νωρίς το απόγευμα, φίλοι των Υπεραγορών Αλφαμέγα, γονείς και παιδιά, απόλαυσαν μαζί λαχταριστά κεράσματα, μπαλονοκατασκευές, face painting, αφήγηση παραμυθιών, γιορτινές μελωδίες και στιγμές, γεμάτες ζεστασιά και χαμόγελα. Άλλωστε η χαρά των Χριστουγέννων είναι να μοιραζόμαστε την μαγεία.

Στην Υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης επιφύλασσαν και μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη για τα παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να υποδεχτούν με ενθουσιασμό το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca-Cola και να συναντήσουν τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος μοίρασε δώρα, αγκαλιές και χαρά.

Η γνωστή Chef Χριστίνα Χριστοφή και ο Σπύρος Ντούγιας παρουσίασαν με χιούμορ και χριστουγεννιάτικη διάθεση μια διασκεδαστική και άκρως απολαυστική μαγειρική μονομαχία, η οποία συνδυάστηκε με την πρώτη προβολή του φετινού χριστουγεννιάτικου τηλεοπτικού σποτ των Υπεραγορών Αλφαμέγα. Παράλληλα, τα παιδιά συμμετείχαν σε εργαστήριο μπισκότων μαζί με τη Chef Χριστοφή, δημιουργώντας τα δικά τους γλυκά, γιορτινά αριστουργήματα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας “Arthur Christmas”, σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα και θαλπωρή, για μικρούς και μεγάλους που απόλαυσαν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με κουβερτούλες και ποπ κορν.

Για ακόμη μια χρονιά, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα απέδειξαν ότι ξέρουν πώς να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια, γεμάτες χαρά, συγκίνηση και πραγματικά γιορτινό πνεύμα. Με τις Υπεραγορές Αλφαμέγα κερδίζεις και τα Χριστούγεννα!