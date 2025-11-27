Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Stephanis Black Friday – Αποκαλύφθηκαν ΟΛΕΣ οι προσφορές!

Έφτασε επιτέλους η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του Stephanis Black Friday!

Μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας σε καταπληκτικές τιμές είτε επισκεπτόμενοι τα 7 καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο είτε ψωνίζοντας άνετα και με ασφάλεια από το σπίτι σας μέσω της ιστοσελίδας www.stephanis.com.cy.

Ακόμη, με τις αγορές σας την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, κερδίζετε 20% Cashback στο Mple Rewards app για να τα εξαργυρώσετε στην επόμενη σας αγορά!*

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται φέτος είναι οι Τηλεοράσεις, Smartphones, Laptops, PC Monitors, Tablets, Ηλεκτρικές Σκούπες, Καφετιέρες, Air Fryers, Gaming Εξοπλισμός και Ηλεκτρικά Scooter.

Η περίοδος του Stephanis Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία για να προμηθευτείτε τα πιο σύγχρονα προϊόντα τεχνολογίας σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να κάνετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας για δώρα ή για να αποκτήσετε το gadget που πάντα επιθυμούσατε και περιμένατε την κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσετε.

Η μεγαλύτερη γιορτή της τεχνολογίας είναι εδώ, στα καταστήματα STEPHANIS!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει για μια συναλλαγή, με μέγιστο ποσό επιστροφής χρημάτων €200, και περίοδο εξαργύρωσης 1/2/2026 – 28/2/2026. Μάθετε περισσότερα στο www.eurobank.cy/blackfriday 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

