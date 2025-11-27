Γραφειακά καθήκοντα στον αξιωματικό που ξυλοκόπησε καταδρομέα – Τον κάλυψαν το 2009, καταδικάστηκε 16 χρόνια μετά

Σε ενημέρωση της Βουλής για το περιστατικό βιοπραγίας στους Καταδρομείς, με πρωταγωνιστή αξιωματικό και θύμα καταδρομέα, προέβη ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, κατόπιν ερώτησης της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Το περιστατικό έπεσε στα μαλακά, καθώς ο αξιωματικός που προέβη στη βιοπραγία τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της επίπληξης, ενώ ο στρατιώτης που ήταν το θύμα της βιοπραγίας τιμωρήθηκε με 10ήμερη φυλάκιση με την κατηγορία της εξύβρισης ανωτέρου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το 2009, αλλά επανήλθε στην επικαιρότητα καθώς, μετά από 16 χρόνια, ο στρατιώτης δικαιώθηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Καταχώρισε αστική αγωγή εναντίον του διοικητή του και μόλις τον περασμένο Οκτώβριο δικαιώθηκε. Το δικαστήριο επιδίκασε στον εν λόγω αξιωματικό — ο οποίος τότε έφερε τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και σήμερα είναι Ταγματάρχης — την καταβολή αποζημιώσεων ύψους €3.000.

Η κ. Χαραλαμπίδου κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας να ενημερώσει τη Βουλή, αφενός, για τα μέτρα που λαμβάνονται στην ΕΦ με σκοπό την αποτροπή τέτοιων περιστατικών και την τιμωρία των μόνιμων στελεχών όταν, εκμεταλλευόμενα τη θέση εξουσίας που κατέχουν, επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά έναντι των οπλιτών και αφετέρου, αν ο συγκεκριμένος αξιωματικός εξακολουθεί να εκτελεί τα ίδια καθήκοντα και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα εναντίον του συνεπεία των δικαστικών αποφάσεων.

Η απάντηση Πάλμα

Στην απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή, ο Υπουργός Άμυνας επισημαίνει τα εξής: