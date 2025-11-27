Γραφειακά καθήκοντα στον αξιωματικό που ξυλοκόπησε καταδρομέα – Τον κάλυψαν το 2009, καταδικάστηκε 16 χρόνια μετά

Σε ενημέρωση της Βουλής για το περιστατικό βιοπραγίας στους Καταδρομείς, με πρωταγωνιστή αξιωματικό και θύμα καταδρομέα, προέβη ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, κατόπιν ερώτησης της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Το περιστατικό έπεσε στα μαλακά, καθώς ο αξιωματικός που προέβη στη βιοπραγία τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της επίπληξης, ενώ ο στρατιώτης που ήταν το θύμα της βιοπραγίας τιμωρήθηκε με 10ήμερη φυλάκιση με την κατηγορία της εξύβρισης ανωτέρου.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το 2009, αλλά επανήλθε στην επικαιρότητα καθώς, μετά από 16 χρόνια, ο στρατιώτης δικαιώθηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Καταχώρισε αστική αγωγή εναντίον του διοικητή του και μόλις τον περασμένο Οκτώβριο δικαιώθηκε. Το δικαστήριο επιδίκασε στον εν λόγω αξιωματικό — ο οποίος τότε έφερε τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και σήμερα είναι Ταγματάρχης — την καταβολή αποζημιώσεων ύψους €3.000.
Η κ. Χαραλαμπίδου κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας να ενημερώσει τη Βουλή, αφενός, για τα μέτρα που λαμβάνονται στην ΕΦ με σκοπό την αποτροπή τέτοιων περιστατικών και την τιμωρία των μόνιμων στελεχών όταν, εκμεταλλευόμενα τη θέση εξουσίας που κατέχουν, επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά έναντι των οπλιτών και αφετέρου, αν ο συγκεκριμένος αξιωματικός εξακολουθεί να εκτελεί τα ίδια καθήκοντα και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα εναντίον του συνεπεία των δικαστικών αποφάσεων.
Η απάντηση Πάλμα
Στην απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή, ο Υπουργός Άμυνας επισημαίνει τα εξής:
- Στις 30/9/2025 εκδόθηκε κατ’ έφεση απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε την έφεση που καταχώρισε αξιωματικός της ΕΦ κατά της πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, στο πλαίσιο αγωγής που ήγειρε εθνοφρουρός για διεκδίκηση αποζημιώσεων λόγω επίθεσης εναντίον του. Το πρωτόδικο δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των €3.000 ως γενικές τιμωρητικές αποζημιώσεις και το ποσό των €47,84 ως ειδικές αποζημιώσεις.
- Σύμφωνα με την ενημέρωση που λήφθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΕΦ, το περιστατικό επισυνέβη το 2009 (3/2/2009) μεταξύ μόνιμου αξιωματικού (Διοικητή Λόχου) και εθνοφρουρού. Για το περιστατικό διενεργήθηκε ανάκριση, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του αξιωματικού για βιαιοπραγία κατά κατωτέρου, ενώ για τον εθνοφρουρό το αδίκημα της εξύβρισης ανωτέρου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε από το ΓΕΕΦ, κατόπιν οδηγιών του Αρχηγού, στη Στρατιωτική Εισαγγελία με εισήγηση για ποινική δίωξη των εμπλεκομένων, ωστόσο, στις 29/1/2010 τέθηκε στο αρχείο.
- Από πειθαρχικής πλευράς, στον αξιωματικό επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της επίπληξης, ενώ στον στρατιώτη επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της 10ήμερης φυλάκισης. Ως προς τον υπόψη αξιωματικό, ο οποίος σήμερα φέρει τον βαθμό του Ταγματάρχη, επί του παρόντος υπηρετεί ως Τμηματάρχης Επιτελικού Γραφείου, έχοντας κατά βάση καθήκοντα επιτελικής φύσεως.
- Η αποτροπή τέτοιων περιστατικών είναι πρώτιστης σημασίας, τόσο για το ΓΕΕΦ όσο και για το Υπουργείο Άμυνας. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, το ΓΕΕΦ εκδίδει διαταγές προς όλο το στρατιωτικό προσωπικό για αποφυγή, αποτροπή και καταστολή τέτοιων περιστατικών, προς όφελος της σύμπνοιας και του πνεύματος συνεργασίας εντός των χώρων εργασίας. Εφαρμόζεται μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή εκφοβισμού και κάθε περιστατικό διερευνάται ενδελεχώς. Η προσήλωση στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υπηρεσίας και στην καλλιέργεια περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.