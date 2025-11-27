Η XM προωθεί την αποδοχή του αυτισμού μέσα από την εκστρατεία «Δώσε Πάσα»

Η XM παρουσιάζει την εκστρατεία «Δώσε Πάσα», μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την Αποδοχή του Αυτισμού, που στοχεύει να ενθαρρύνει την κατανόηση, τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών. Με το όνομα «Δώσε Πάσα», η XM επιθυμεί να αναδείξει ότι με μια απλή πάσα, μια μικρή, καθημερινή πράξη καλοσύνης και ένταξης, ο καθένας από εμάς μπορεί να συμπεριλάβει και να ενθαρρύνει παιδιά και άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Γιατί όλοι αξίζουμε την ευκαιρία να είμαστε μέρος του παιχνιδιού.

Η εκστρατεία φέρνει στο προσκήνιο τον Christian, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, του οποίου οι γονείς εργάζονται στην XM, ενώ ο ίδιος είναι μέλος της ομάδας του Κέντρου Χρώμα και Φως από την XM (Colour & Light by XM), μιας μοναδικής πρωτοβουλίας της εταιρείας που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Στην καμπάνια συμμετέχουν εθελοντικά οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές και προπονητές, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν με προθυμία για να στηρίξουν το μήνυμα της εκστρατείας, δίνοντας τη δική τους «πάσα» στην αποδοχή αποδεικνύοντας ότι μια απλή πράξη—μια πάσα—μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού.

Danilo Špoljarić | Football Player

Evagoras Antoniou | Football Player

Jaden Montnor | Football Player

Giorgos Efrem | Football Director & Coach

Babacar Dione | Football Player

Anastasios Pishias | Football Player

Giannis Satsias | Football Player

Giorgos Malekkides | Football Player

Evangelos Andreou | Football Player

Michalis Theodosiou | Football Player

Nectarios Alexandrou | Football Coach & Mentor – GDA Sports

Giorgos Merkis | Football Player

Το Χρώμα και Φως by XM ιδρύθηκε στη Λεμεσό το 2024 και αποτελεί ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο από την XM εκπαιδευτικό και θεραπευτικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για τον Αυτισμό Κύπρου. Το Κέντρο προσφέρει ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και χαρούμενο περιβάλλον για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με αυτισμό, παρέχοντας προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Η λειτουργία του βασίζεται στην προσέγγιση της εξατομικευμένης μάθησης και της κοινωνικής ένταξης, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν επικοινωνιακές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη και την αλληλεπίδραση.

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας, το Χρώμα και Φως από την XM έχει ήδη βοηθήσει περισσότερα από 14 παιδιά και τις οικογένειές τους από όλη την Κύπρο, ενώ 9 επιστήμονες και ειδικοί συμμετέχουν ενεργά στα καθημερινά προγράμματα. Το Κέντρο λειτουργεί ολοχρόνια, 18 ώρες την εβδομάδα, παρέχοντας σταθερή υποστήριξη και φροντίδα.

Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία αξιολόγησης, το 85% των παιδιών που συμμετείχαν στα προγράμματα του Κέντρου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Το Κέντρο «Χρώμα & Φως από την XM» συνεχίζει να αναπτύσσεται, με στόχο όχι μόνο την υποστήριξη περισσότερων παιδιών, αλλά και τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας αποδοχής, κατανόησης και συμπερίληψης στην κυπριακή κοινωνία.

Το 2025, το Κέντρο βρίσκεται στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πυλώνα κοινωνικής προσφοράς για την XM, προάγοντας την αποδοχή, την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ παιδιών με και χωρίς αυτισμό.

Μέσα από την εκστρατεία «Δώσε Πάσα», η XM συνεχίζει να δίνει φωνή σε όσα συχνά μένουν στο περιθώριο, μεταφέροντας ένα απλό αλλά ισχυρό μήνυμα:

«Όλα τα παιδιά αξίζουν μια πάσα»

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την εκστρατεία βρίσκονται εδώ:

Οι στρατηγικοί πυλώνες της ΕΚΕ

Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.