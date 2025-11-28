Η Cucina & Cucina παρουσιάζει τα συστήματα πορτών Barausse στο ανακαινισμένο showroom της στη Λευκωσία

Η Cucina & Cucina, μέλος του Ergo Home Group, πραγματοποίησε μία ξεχωριστή βραδιά παρουσίασης και επαγγελματικής δικτύωσης στο showroom της στη Λευκωσία, με αφορμή την πρόσφατη ανακαίνιση του χώρου και την ενσωμάτωση συστημάτων πορτών της ιταλικής εταιρείας Barausse.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιλεγμένοι αρχιτέκτονες και interior designers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η Barausse, μέσα από εξειδικευμένη παρουσίαση και ξενάγηση στον ανανεωμένο χώρο του showroom.

Επίσημη προσκεκλημένη της βραδιάς ήταν η Laura Mediavilla, Architect & Account Manager της Barausse, η οποία ταξίδεψε στην Κύπρο ειδικά για την εκδήλωση. Η παρουσίασή της εστίασε στη φιλοσοφία σχεδιασμού της εταιρείας, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων πορτών και τις δυνατότητες εφαρμογής τους σε απαιτητικά έργα υψηλής αισθητικής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Κύπρο, υλοποιήθηκαν επίσης στοχευμένα εκπαιδευτικά sessions για την ομάδα της Cucina & Cucina, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση τεχνικής γνώσης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς επαγγελματίες και πελάτες.

Η ανακαίνιση του showroom στη Λευκωσία, καθώς και η ενσωμάτωση των πορτών Barausse, αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ergo Home Group για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα του design και της αρχιτεκτονικής.

Για περισσότερες πληροφορίες: cucina.com.cy