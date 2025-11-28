Τούρκοι αναλυτές: Ίσως στην Κύπρο υπάρξει στρατιωτική ή διπλωματική παρέμβαση της Άγκυρας

Τούρκοι αναλυτές στα ΜΜΕ της χώρας κάνουν λόγο για πιθανή τουρκική στρατιωτική παρέμβαση στην Κύπρο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για οριοθέτηση ΑΟΖ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Ειδικότερα, ο Ιντρλις Αρικάν, διευθυντής σύνταξης του CNN Turk ανέφερε:

«Όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα στην Κύπρο δεν είναι μόνο τα δικαιώματα πάνω στο νησί αλλά και στις θάλασσες και αυτά δεν πρέπει να καταπατηθούν. Η Τουρκία κάτι παρόμοιο το έκανε στη Λιβύη και εμπόδισε τον Χαφτάρ. Σταμάτησε τις δυνάμεις του Χαφτάρ να έρθουν στην εξουσία και να καταπατηθούν τα δικαιώματα του λαού της Λιβύης. Από τη σημερινή ανακοίνωση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων βλέπουμε πως ίσως σήμερα ή μελλοντικά γίνουν διπλωματικές ή στρατιωτικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων».

Στο μεταξύ, ο Αμντουλκαντίρ Σέλβι, πολιτικός αναλυτής της Hurriyet, δήλωσε από τη μεριά του:

«Πραγματικά απορώ καθώς όταν ο πρώην πρωθυπουργός του Λιβάνου Μικάτιείχε είχε έρθει στην Τουρκία είχε δηλώσει πως «μάθαμε πως πρέπει να εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό μετά την Τουρκία». Διότι είχαν κρίση, χάος, είχε μπλοκαριστεί η προεδρία. Έλυσαν τα προβλήματά τους. Αλλά τώρα φαίνεται πως πάτησε πόδι το Ισραήλ καθώς υπάρχουν αναφορές πως πίσω από τη συμφωνία αυτή υπάρχει το Ισραήλ».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στο μεταξύ ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία συμφωνία που αγνοεί τα δικαιώματα της ''ΤΔΒΚ''. Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία, η οποία αγνοεί τα δικαιώματα της ''ΤΔΒΚ'', παραβιάζει επίσης τα συμφέροντα του λιβανέζικου λαού. Εκφράζουμε στους Λιβανέζους ομολόγους μας την ετοιμότητά μας για συνεργασία στις θάλασσες».

Ερντογάν: Όπως ο δικέφαλος αετός έτσι και εμείς κοιτάμε και Ανατολή και Δύση

«Ως Τουρκία, κατέχουμε μια εξαιρετική θέση στην καρδιά τριών ηπείρων, γεφυρώνοντας την Ανατολή και τη Δύση, μια γέφυρα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και πεποιθήσεων. Όπως τονίζω σε κάθε ευκαιρία, είμαστε μια χώρα εμπνευσμένη από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων, μια χώρα της οποίας το πρόσωπο και η κατεύθυνση είναι ταυτόχρονα Ανατολή και Δύση. Για χίλια χρόνια, άνθρωποι κάθε φυλής, θρησκείας, αίρεσης και καταγωγής ζουν ελεύθερα χωρίς φόβο ή καταπίεση σε αυτά τα εδάφη που υπήρξαν η πατρίδα μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία. «Σε αυτά τα εδάφη που πάνω από 1000 χρόνια είναι η πατρίδα μας, άνθρωποι από κάθε καταγωγή, κάθε θρησκεία, κάθε αίρεση, έχουν ζήσει δίχως να δεχθούν καμία πίεση, καμία αγωνία. Έχουν ζήσει ελεύθεροι».

«Όπως και ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, έτσι και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σήμερα επισκέπτεται τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων και αύριο το Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ (Μπλε Τζαμί)στην Κωνσταντινούπολη.Αυτό το θεωρώ ως ένδειξη της βούλησής του να αναπτύξει εποικοδομητικές σχέσεις με τους Μουσουλμάνους», δήλωσε ακόμη ο Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι ο Πάπας έγινε χθες δεκτός από τον Ερντογάν με τιμές αρχηγού κράτους και κανονιοβολισμούς.

Μήνυμα Πάπα στην Τουρκία για προστασία της ελευθερίας

Ο Πάπας Λέων από τη μεριά του έστειλε μήνυμα για την προστασία της ελευθερίας. Ειδικότερα, ανέφερε: «Σε μια χώρα όπως η Τουρκία όπου η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, είναι σημαντικό να προστατευτεί η αξιοπρέπεια και ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού, των ανδρών και των γυναικών, των υπηκόων και των ξένων των φτωχών και των πλουσίων».

Πηγή: skai.gr